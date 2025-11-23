Что нельзя делать в праздник Екатерины 24 ноября, чтобы не лишиться удачи и достатка
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 887
Узнайте, почему лучше игнорировать уборку и ремонт
В понедельник христиане восточного обряда в Украине почитают великомученицу Екатерину. До смены церковного календаря на новоюлианский стиль ее чтили 7 декабря.
Дочь правителя Александрии Египетской Екатерина была удивительно красива и умна. Она владела несколькими языками и изучала труды великих философов, но отказалась выходить замуж, мечтая о супруге, равном ей в разуме.
После того как один старец открыл ей христианство, Екатерина приняла веру и увидела во сне Младенца в руках Богородицы. После этого она попыталась убедить отца отказаться от язычества, но была подвергнута мучениям и приняла смерть от меча.
В народе святую почитали как покровительницу женской судьбы и любви. Девушки обращались к ней с просьбами о счастливом браке, взаимной любви и гармонии в семье. По древним славянским обычаям на Екатерину гадали на суженого и пытались привлечь свою судьбу.
Что нельзя делать 24 ноября
- Утром делать уборку — можно случайно "вымести" благополучие и достаток из дома.
- Мужчинам заниматься ремонтом, а женщинам — рукоделием — можно лишиться денег.
- Поздно ложиться спать — утратите душевное равновесие и спокойствие.
Народные приметы 24 ноября
- Звезды кажутся меньше обычного — к снегопаду.
- Утром туман и оттепель — холода наступят.
- Снег, падающий на сухую землю, — к плохому урожаю.
У кого именины 24 ноября
Сегодня именины отмечает Екатерина, Григорий, Евгений, Иван и Михаил.
Праздники и события 24 ноября
- День эволюции (Evolution Day)
- День завоевания друзей и оказания влияния на людей
- День моржа (Walrus Day)
- Международный день вина "Карменер" (International Carmenere Day)
Напомним, что скоро наступит Новый год. "Телеграф" писал, сколько дней осталось до 2026-го.