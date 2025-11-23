Рус

Що не можна робити у свято Катерини 24 листопада, щоб не втратити удачу і достаток

Тетяна Кармазіна
Новина оновлена 23 листопада 2025, 14:43
Свята Катерина.

Дізнайтеся, чому краще ігнорувати прибирання і ремонт

У понеділок християни східного обряду в Україні вшановують великомученицю Катерину. До зміни церковного календаря на новоюліанський стиль її вшановували 7 грудня.

Дочка імператора Олександрії Єгипетської Катерина була напрочуд красива і розумна. Вона володіла декількома мовами і вивчала праці великих філософів, але відмовилася виходити заміж, мріючи про чоловіка, рівному їй у розумі.

Після того як один старець відкрив їй християнство, Катерина прийняла віру і побачила уві сні Немовля в руках Богородиці. Після цього вона спробувала переконати батька відмовитися від язичництва, але була піддана мукам і прийняла смерть від меча.

У народі святу шанували як покровительку жіночої долі та кохання. Дівчата зверталися до неї з проханнями про щасливий шлюб, взаємне кохання та гармонію в сім’ї. За стародавніми слов’янськими звичаями на Катерину ворожили на нареченого і намагалися притягнути свою долю.

ворожіння на Катерину


Що не можна робити 24 листопада

  • Вранці робити прибирання — можна випадково "вимести" добробут і достаток з дому.
  • Чоловікам займатися ремонтом, а жінкам — рукоділлям — можна втратити гроші.
  • Пізно лягати спати — втратите душевну рівновагу та спокій.

Народні прикмети 24 листопада

  • Зірки здаються меншими ніж зазвичай — до снігопаду.
  • Вранці туман і відлига — холоди настануть раніше.
  • Сніг, що падає на суху землю, — до поганого врожаю.

У кого іменини 24 листопада

Сьогодні іменини відзначає Катерина, Григорій, Євген, Іван та Михайло.

Свята та події 24 листопада

  • День еволюції (Evolution Day)
  • День завоювання друзів та впливу на людей
  • День моржа (Walrus Day)
  • Міжнародний день вина "Карменер" (International Carmenere Day)

