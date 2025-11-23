Що не можна робити у свято Катерини 24 листопада, щоб не втратити удачу і достаток
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 883
Дізнайтеся, чому краще ігнорувати прибирання і ремонт
У понеділок християни східного обряду в Україні вшановують великомученицю Катерину. До зміни церковного календаря на новоюліанський стиль її вшановували 7 грудня.
Дочка імператора Олександрії Єгипетської Катерина була напрочуд красива і розумна. Вона володіла декількома мовами і вивчала праці великих філософів, але відмовилася виходити заміж, мріючи про чоловіка, рівному їй у розумі.
Після того як один старець відкрив їй християнство, Катерина прийняла віру і побачила уві сні Немовля в руках Богородиці. Після цього вона спробувала переконати батька відмовитися від язичництва, але була піддана мукам і прийняла смерть від меча.
У народі святу шанували як покровительку жіночої долі та кохання. Дівчата зверталися до неї з проханнями про щасливий шлюб, взаємне кохання та гармонію в сім’ї. За стародавніми слов’янськими звичаями на Катерину ворожили на нареченого і намагалися притягнути свою долю.
Що не можна робити 24 листопада
- Вранці робити прибирання — можна випадково "вимести" добробут і достаток з дому.
- Чоловікам займатися ремонтом, а жінкам — рукоділлям — можна втратити гроші.
- Пізно лягати спати — втратите душевну рівновагу та спокій.
Народні прикмети 24 листопада
- Зірки здаються меншими ніж зазвичай — до снігопаду.
- Вранці туман і відлига — холоди настануть раніше.
- Сніг, що падає на суху землю, — до поганого врожаю.
У кого іменини 24 листопада
Сьогодні іменини відзначає Катерина, Григорій, Євген, Іван та Михайло.
Свята та події 24 листопада
- День еволюції (Evolution Day)
- День завоювання друзів та впливу на людей
- День моржа (Walrus Day)
- Міжнародний день вина "Карменер" (International Carmenere Day)
Нагадаємо, що незабаром настане Новий рік. "Телеграф" писав, скільки днів лишилося до 2026-го.