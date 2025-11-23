Що не можна робити у свято Катерини 24 листопада, щоб не втратити удачу і достаток

Дізнайтеся, чому краще ігнорувати прибирання і ремонт

У понеділок християни східного обряду в Україні вшановують великомученицю Катерину. До зміни церковного календаря на новоюліанський стиль її вшановували 7 грудня.

Дочка імператора Олександрії Єгипетської Катерина була напрочуд красива і розумна. Вона володіла декількома мовами і вивчала праці великих філософів, але відмовилася виходити заміж, мріючи про чоловіка, рівному їй у розумі.

Після того як один старець відкрив їй християнство, Катерина прийняла віру і побачила уві сні Немовля в руках Богородиці. Після цього вона спробувала переконати батька відмовитися від язичництва, але була піддана мукам і прийняла смерть від меча.

У народі святу шанували як покровительку жіночої долі та кохання. Дівчата зверталися до неї з проханнями про щасливий шлюб, взаємне кохання та гармонію в сім’ї. За стародавніми слов’янськими звичаями на Катерину ворожили на нареченого і намагалися притягнути свою долю.

Фото: freepik

Що не можна робити 24 листопада

Вранці робити прибирання — можна випадково "вимести" добробут і достаток з дому.

Чоловікам займатися ремонтом, а жінкам — рукоділлям — можна втратити гроші.

Пізно лягати спати — втратите душевну рівновагу та спокій.

Народні прикмети 24 листопада

Зірки здаються меншими ніж зазвичай — до снігопаду.

Вранці туман і відлига — холоди настануть раніше.

Сніг, що падає на суху землю, — до поганого врожаю.

У кого іменини 24 листопада

Сьогодні іменини відзначає Катерина, Григорій, Євген, Іван та Михайло.

Свята та події 24 листопада

День еволюції (Evolution Day)

День завоювання друзів та впливу на людей

День моржа (Walrus Day)

Міжнародний день вина "Карменер" (International Carmenere Day)

Нагадаємо, що незабаром настане Новий рік. "Телеграф" писав, скільки днів лишилося до 2026-го.