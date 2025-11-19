Десерты для смелых: в центре Харькова есть кофейня с нестандартными вафлями и макаронами

За один десерт в харьковском кафе нужно будет отдать от 120 гривен

В самом центре Харькова есть кафе с необычным подходом к десертам – здесь предлагают сладости в форме половых органов.

На официальной Instagram-странице кафе "love_is_kava" можно увидеть ассортимент: от цветных макарон до вафель, а также широкий выбор вкусов и оттенков шоколада. Каждый десерт не только выглядит провокационно, но и обладает уникальным вкусом.

Сейчас в соцсети кафе прейскуранта нет, однако в комментариях под некоторыми видео отмечают, что "мужские" сладости стоят 150 гривен, а "женские" — 120 гривен. Следует отметить, что цены могут отличаться, ведь пост был опубликован еще в 2024 году. Заказ можно оформить непосредственно в заведении.

Что пишут под видео

Похожая концепция уже существует в Киеве — кондитерская "MISTER WILLY" предлагает наборы из сладостей, цена которых за набор составляет почти 700 гривен. Украинцы могут купить сладости непосредственно в магазине или заказать онлайн с доставкой почтой, как говорится на их странице в Instagram.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Одессе есть магазин, где на все одна цена.