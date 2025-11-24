Рискуете потерять благословение на семью: главные запреты и традиции в День святого Николая 2025

Святой Николай приносит подарки только вежливым детям

По новому стилю 6 декабря в Украине отмечается один из самых ожидаемых зимних праздников — День святого Николая. Оно давно стало для нас семейным и очень эмоциональным. Дети пишут письма Чудотворцу и ждут подарков под подушкой.

В ночь на 6 декабря святой Николай кладет гостинцы тем, кто хорошо себя вел в течение года. Во многих городах организовывают тематические ярмарки, благотворительные мероприятия и детские концерты. Во время полномасштабного вторжения это событие отмечается не столь громко и красиво, как раньше, однако подарить детям праздник – это обязанность родителей.

Традиции на день Святого Николая

Печенье в форме Николайчиков. Во многих украинских семьях накануне детям дают испечь медовое или песочное печенье в форме ангелов, звезд, сапогов и собственно святого Николая. Это символ "добрых дел", сделанных своими руками. Часть печенья дети оставляют на столе – "для святого", как благодарность.

Делать пожелания на год. Считается, что молитва или пожелание, сделанное на Николая, имеет силу. Поэтому люди загадывают мечты, формируют цели, просят о мире, здоровье, любви и защите. Дети часто записывают эти желания и держат до следующего года, чтобы проверить, что сбылось.

Святой Николай кладет подарок ребенку под подушку. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Тихий час перед сном. Есть еще одна давняя традиция перед сном остановиться на минуту и вспомнить, кому помог в этом году, кто помог тебе, за что ты благодарен. Считается, что святой Николай "слышит" благодарность и усиливает добро на будущий год.

Благотворительность как главная традиция. Святой Николай – символ помощи. Поэтому во многих семьях есть традиция покупать подарок для ребенка-сироты, передавать вещи в детские дома, помогать пожилым людям или людям в больницах, донатить на ВСУ, поддержать кого-то из знакомых, кто переживает тяжелый год. Это считается самым важным смыслом праздника.

"Тайный Николай". Это современная традиция, но очень популярная: накануне каждый член семьи вытягивает имя другого и готовит маленький, но персональный подарок. Никто не знает, от кого он. В день праздника семья собирается и обменивается гостинцами.

Запреты в День святого Николая

Нельзя заниматься тяжелой физической работой. Этот праздник считается духовным и семейным, поэтому лучше в этот день посвятить время родным и добрым мыслям.

Нельзя вредить животным и природе. Николая издавна считали покровителем не только людей, но и животных, путешественников, рыбаков, охотников. Поэтому нанести вред живому – значит навлечь неудачу.

Вся семья за праздничным столом. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Нельзя оставлять детей без внимания. Праздник связан с детством и заботой. Если родители забывают о ребенке, считается, что так можно "потерять благословение на семью".

Нельзя держать старые обиды. По древним поверьям, в ночь на Николая ангелы записывают добро. Поэтому говорили: "Если не простишь в день Николая — год проживешь с камнем на сердце".

Нельзя ссориться и ругаться. 6 декабря считается днем добра, милосердия и примирения. Поэтому конфликты, оскорбления и резкие слова будто "отпугивают" благословения на будущий год.

