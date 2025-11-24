Ризикуєте втратити благословення на родину: головні заборони і традиції у День святого Миколая 2025

Святий Миколай приносить подарунки лише чемним дітям

За новим стилем 6 грудня в Україні відзначається одне із найочікуваніших зимових свят — День святого Миколая. Воно давно стало для нас сімейним і дуже емоційним. Діти пишуть листи Чудотворцю і чекають на подарунки під подушкою.

В ніч на 6 грудня святий Миколай кладе гостинці тим, хто добре поводився упродовж року. У багатьох містах організовують тематичні ярмарки, благодійні заходи та дитячі концерти. Під час повномасштабного вторгнення ця подія відзначається не так гучно і красиво, як раніше, однак подарувати дітям свято — це обов'язок батьків.

Традиції на день Святого Миколая

Печиво у формі Миколайчиків. У багатьох українських родинах напередодні дітям дають спекти медове або пісочне печиво у формі ангелів, зірок, чобітків і власне святого Миколая. Це символ "добрих справ", зроблених своїми руками. Частину печива діти залишають на столі — "для святого", як подяку.

Робити побажання на рік. Вважається, що молитва чи побажання, зроблене на Миколая, має силу. Тому люди загадують мрії, формують цілі, просять про мир, здоров'я, любов і захист. Діти часто записують ці бажання та тримають до наступного року, щоби перевірити, що здійснилося.

Святий Миколай кладе подарунок дитині під подушку. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Тиха година перед сном. Є ще одна давня традиція — перед сном зупинитися на хвилину й згадати, кому допоміг цього року, хто допоміг тобі, за що ти вдячний. Вважається, що святий Миколай "чує" вдячність — і підсилює добро на майбутній рік.

Благодійність як головна традиція. Святий Миколай — символ допомоги. Тому в багатьох сім’ях є традиція купувати подарунок для дитини-сироти, передавати речі в дитячі будинки, допомагати літнім людям чи людям у лікарнях, донатити на ЗСУ, підтримати когось зі знайомих, хто переживає важкий рік. Це вважається найважливішим сенсом свята.

"Таємний Миколай". Це сучасна традиція, але дуже популярна: напередодні кожен член родини тягне ім’я іншого і готує маленький, але персональний подарунок. Ніхто не знає, від кого саме він. У день свята сім'я збирається і обмінюється гостинцями.

Заборони у День святого Миколая

Не можна займатися важкою фізичною роботою. Це свято вважається духовним та сімейним, тому краще в цей день присвятити час рідним і добрим думкам.

Не можна шкодити тваринам і природі. Миколая здавна вважали покровителем не тільки людей, а й худоби, мандрівників, рибалок, мисливців. Тому завдати шкоди живому — означає накликати невдачу.

Вся сім'я за святковим столом. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Не можна залишати дітей без уваги. Свято пов’язане з дитинством і турботою. Якщо батьки забувають про дитину, вважається, що так можна "втратити благословення на родину".

Не можна тримати старі образи. За давніми повір'ями, у ніч на Миколая ангели записують добро. Тому казали: "Як не пробачиш у день Миколая — рік проживеш із каменем на серці".

Не можна сваритися та лаятися. 6 грудня вважається днем добра, милосердя й примирення. Тому конфлікти, образи й різкі слова ніби "відлякують" благословення на майбутній рік.

Раніше "Телеграф" ділився, скільки днів залишилося до Нового року. Чекати ще зовсім мало.