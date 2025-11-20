Промышленная бомба замедленного действия: как легендарный завод превратился в техногенную рану Донбасса

Когда-то это предприятие определяло судьбу города, а сегодня оно — символ запустения и экологической угрозы

Когда-то в Горловке, одном из самых больших индустриальных городов Донбасса, работало предприятие, которое знали далеко за пределами Украины. Концерн "Стирол" являлся символом химического могущества, заводом, производившим продукцию, без которой трудно представить целую эпоху советской и постсоветской промышленности. Цеха работали непрерывно, а шум производства был обычным фоном для всего города. Здесь выросли целые поколения химиков, инженеров и технологов, для которых "Стирол" являлся не просто работой, а частью идентичности.

"Телеграф" рассказывает, как один из самых известных химических гигантов Донбасса за несколько лет превратился в опасный объект, который более десяти лет стоит без присмотра и остается потенциальной угрозой для всего региона.

Откуда все началось: становление "Стирола" и рождение города химиков

История предприятия началась еще в 1930-х годах, когда на этом месте работал Горловский азотно-туковый завод. Он стал одним из первых производителей аммиака в стране, а после второй мировой войны стремительно расширялся. К 1960-м годам на территории уже сформировался мощный химический комплекс, который снабжал сырьем значительную часть советской промышленности.

Горловский азотно-туковый завод

Предприятие стремительно развивалось

Горловка в 1950-1960-х

Горловка росла вместе с заводом. На карте появлялись новые кварталы, жилые дома для рабочих, общежития, столовые и детские сады. У завода были собственные энергетические узлы, транспорт, научные лаборатории — фактически отдельный город внутри города. Работать здесь означало иметь престижную профессию и стабильный социальный пакет.

Фото завода из космоса

Карта концерна

В 1970-1980-х годах "Стирол" вышел на пик своей мощности. Аммиак, карбамид, селитра, полистирол и десятки других материалов отправлялись во все регионы СССР. Технологический цикл был непрерывным — сложным, изнурительным, но точно отлаженным. Предприятие поддерживало экономику Горловки и определяло ее развитие на десятилетие вперед.

Цеха предприятия

Когда химический гигант дал трещину: авария, напомнившая о рисках

Несмотря на величие и статус, завод не был застрахован от опасных ситуаций. Самой громкой стала авария 6 августа 2013 года. Во время ремонтных работ на аммиакопроводе произошла разгерметизация: под давлением аммиак вырвался наружу и превратился в белое токсическое облако, мгновенно накрывшее часть площадки.

Авария на "Стироле", 6 августа 2013 года

Пожар на заводе

Находившиеся внутри работники не успели одеть противогазы. Люди задыхались, выбегали из цеха с ожогами дыхательных путей, теряли сознание. Погибли пять специалистов, а десятки получили отравление. Для Горловки это был удар, обнаживший давние проблемы: износ оборудования, потребность в модернизации и истощенные системы безопасности.

Авария стала сигналом для тревоги для отрасли. Она показала, что даже гигант, работавший десятилетиями, может дать опасную трещину в любой момент. А уже через год началась война — и предприятие остановили не технологи, а боевые действия.

Момент, после которого завод не вернулся к жизни

2014 год стал переломным. Когда Горловка очутилась в зоне боевых действий, технологические процессы на химическом гиганте останавливались в чрезвычайном режиме. То, что в мирное время требует месяцев подготовки, здесь делали принудительно и срочно.

Для предприятия такого масштаба это послужило ударом. Реакторные установки, трубопроводы под высоким давлением, системы охлаждения – все это нельзя оставлять без присмотра. Но завод остановили в условиях, когда о полноценной консервации не могло быть и речи.

Вид админзданий концерна после начала боевых действий

Последствия войны

Поврежденные трубопроводы

Уничтоженные помещения завода

Периодически оккупационные администрации заявляли о "частичных запусках", но никакого реального возвращения к работе не произошло. Комплекс остался в промежуточном состоянии ни рабочим, ни законсервированным, ни ликвидированным.

Наибольшее беспокойство вызывают объекты, связанные с производством аммиака и азотных удобрений. Такие конструкции даже после остановки нуждаются в осмотре и содержании. "Стирол" уже более десяти лет никто профессионально не обслуживает.

В оккупированной Горловке горит завод "Стирол", 2022 год

Отсутствие доступа специалистов делает ситуацию непрогнозируемой. Емкости, трубопроводы и коммуникации стареют и никто не знает, в каком состоянии они находятся сегодня. Для химического предприятия такой сценарий – один из самых опасных.

Что осталось от легенды, когда-то определявшей будущее Горловки

Для бывших работников "Стирол" — это не просто завод, а часть жизни. Это смены, графики, технаряды, цеховые праздники, заводские автобусы, конкурсы профессионального мастерства. Сегодня эти моменты — только воспоминания.

Предприятие после начала полномасштабного вторжения

Поврежденные цеха

На месте настоящего гиганта остался пустой индустриальный лабиринт с разрушенными цехами, бетонными площадками и коррозионными конструкциями. Прежние производственные корпуса стоят пустые, полы покрыты пылью и коррозией, а сети трубопроводов постепенно разрушаются. Часть оборудования исчезла, часть осталась на своих местах, но давно потеряла техническую надежность. Теперь это риск, стоящий на оккупированной территории и медленно стареющий.

В 2025 году "Стирол" остается одной из самых тревожных промышленных точек Донбасса. Завод давно умолк, но до сих пор не перестал быть опасным.

