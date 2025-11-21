В других городах такого нет. Почему в Харькове бесплатный проезд в транспорте

Уже три года харьковчане и гости города могут бесплатно пользоваться коммунальным транспортом

Одна из прелестей Харькова — бесплатный проезд в общественном транспорте. Инициатива действует уже 3 года. Но не весь транспорт безвозмездный.

"Телеграф" разбирался, где можно ездить свободно, а где придется заплатить, а также, что говорят городские власти о подобной инициативе и планируют ли ее прекращать.

Как все началось

Проезд в харьковском электротранспорте (метро, трамвай, троллейбус) и коммунальных автобусах стал бесплатным с мая 2022 года — именно тогда в городе постепенно возобновили работу общественного транспорта после начала полномасштабного вторжения РФ. Тогда пассажиропоток в городе составил 35,5 тысяч человек в день и работало всего 72 единицы транспорта.

Что с бесплатным транспортом сейчас

Харьков продолжает держать марку и совершает безвозмездный проезд в городском коммунальном транспорте своей фишкой. По словам городского головы Игоря Терехова, город планирует и дальше содержать бесплатный проезд, ведь для семей в городе это существенная экономия — 3-4 тысячи гривен в месяц.

Сколько стоит городу бесплатный транспорт

Проезд покрывается из городского бюджета. И суммы значительны — если в 2023 году это было 89 млн. грн., то на 2025 год заложили 258,8 млн. грн. Держать проезд бесплатным для пассажиров планируют, пока будет выдерживать бюджет.

Есть ли в Харькове платный проезд в транспорте

Коммунальные автобусы Харькова отличаются на дорогах

Одновременно с бесплатными рейсами курсируют и маршруты частных перевозчиков. Коммерческие автобусы и маршрутки зрительно отличаются от коммунальных. Цена же проезда на таких маршрутах — 25 грн. В частности это маршруты №75, №209, №220, №237 и №259.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове резко изменится погода. Приближающаяся зима заявит о себе.