Без улыбки не произнести. Какие имена в Украине напоминают брань

Татьяна Крутякова
Дети Новость обновлена 24 ноября 2025, 12:49
Дети. Фото Коллаж, "Телеграф"

Их можно встретить почти по всей территории страны

В Украине можно встретить странные и смешные имена. Большое количество из них составляют имена иностранного происхождения, в частности Нусрет и Нусрат.

По данным портала "Рідні", оба имени чаще всего встречаются в Крыму, однако есть и в других областях. В Украине 107 Нусретов и 17 Нусратов.

Имя Нусрет имеет арабское происхождение – نصرت. Оно означает победу или помощь. Чаще его используют в арабских, тюркских и персидских культурах. Фактически имя Нусрет имеет несколько форм, которые встречаются в Украине и не только.

Имя Нусрет, распространение
Имя Нусрет, распространение

Заметим, что, на первый взгляд, это имя похоже на какое-то шутливое высказывание, например "ну срет" или "ну срат". Однако фактически оно не имеет никакого отношения к этому, поскольку имеет арабское происхождение.

Формы имени:

  • Нусрат,
  • Насрат,
  • Нусрет.

Имя Нусрет в Украине имеет наибольшее количество носителей, а именно 107 человек. Больше всего проживает в Крыму, Херсонской и Запорожской областях. Другая форма имени Нусрат менее распространена — всего 17 носителей, проживающих в Крыму, Харьковской, Луганской, Донецкой и Львовской областях.

Имя Нусрат, распространение
Имя Нусрат, распространение

