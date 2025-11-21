"Почему не Люцифер?" Украинцы назвали ребенка спорным библейским именем, в сети истерика (видео)

С древнееврейского языка оно означает "прославлять Господа"

В Украине можно встретить немало уникальных и интересных имен, среди которых даже Иуда. На территории нашего государства такое редкое имя есть по меньшей мере у двух детей.

Об этом рассказала одна из пользователей в Тик Ток. По ее словам, именно Иудой она вместе с мужем назвали своего сына.

Женщина говорит, что для большинства это имя символизирует что-то плохое и негативное, ведь именно Иуда предал Иисуса Христа. Однако автор видео, которое набрало сотни тысяч просмотров, уверяет, что на самом же деле в это имя вложен большой смысл.

"В Украине официально есть только два таких имени. Мальчик из Чернигова, которому 11 лет, и наш сын", — рассказывает пользователь.

В комментариях мнение украинцев разделилось. Были те, кто откровенно называл имя Иуда издевательством: "То есть вашему сыну всю жизнь людям объяснять, что его имя означает? Сочувствую Иуде!".

При этом многие шутили и задавали тематические вопросы: "А второй будет Понтий Пилат?", "А что по имени Люцифер? Оно же означает "светоносный" или "утренняя заря".

Заметим, что были пользователи, которым, наоборот, понравилось решение родителей: "Мне походу повезло, что я не читала Библию и мне нравится это имя".

Для справки

Имя Иуда происходит из древнееврейского языка и означает "прославлять Господа!" или "пусть Бог будет прославлен!". В то же время из-за библейской истории предательства Иуды Искариота, это имя стало ассоциироваться с изменой. Местами его даже используют в ругательном значении или когда говорят об изменнике.

