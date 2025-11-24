Без посмішки не вимовити. Які імена в Україні нагадують лайку

Їх можна зустріти майже на всій території країни

В Україні можна зустріти досить дивні та смішні імена. Чималу кількість з них становлять імена іноземного походження, зокрема Нусрет та Нусрат.

За даними порталу "Рідні", обидва імені найчастіше зустрічаються у Криму, однак є й в інших областях. В Україні є 107 Нусретів та 17 Нусратів.

Ім'я Нусрет має арабське походження — نصرت. Воно означає перемога або допомога. Найчастіше його використовують в арабських, тюркських та перських культурах. Фактично ім'я Нусрет має кілька форм, які зустрічаються в Україні та не тільки.

Ім'я Нусрет, поширення

Зауважимо, що, на перший погляд, це ім'я схоже на якесь жартівливе висловлювання, до прикладу "ну срет" або "ну срат". Однак фактично воно немає жодного відношення до цього, адже має арабське походження.

Форми імені:

Нусрат,

Насрат,

Нусрет.

Ім'я Нусрет в Україні має найбільшу кількість носіїв, а саме — 107 осіб. Найбільша кількість яких мешкає в Криму, Херсонській та Запорізькій областях. Інша форма імені Нусрат менш поширена — лише 17 носіїв, які мешкають у Криму, Харківській, Луганській, Донецькій та Львівській областях.

Ім'я Нусрат, поширення

