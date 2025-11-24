Домики как в трущобах Мумбаи, мусор и антисанитария. Комаров показал, как в Украине живут бедные ромы (фото, видео)

Дети играют среди мусора, а взрослые пользуются смартфонами

Известный ведущий Дмитрий Комаров показал жизнь бедных ромов в Украине и сравнил их поселение с индийскими трущобами.

Что нужно знать:

Дмитрий Комаров показал жизнь ромов — от крохотных самодельных домиков до заброшенных старых помещений

Кочующие ромы живут в сложных условиях: без отопления, электричества и с кучами мусора рядом

Многие ромы не имеют документов и фактически не могут официально работать

В своем новом выпуске "Роскошные дворцы и бедные хижины! Жизнь ромов в Украине" в проекте "Мир наизнанку" журналист рассказал о поселении кочующего народа во Львовской области и на Закарпатье. Во Львовской области Комарова гостеприимно встретили представители ромов и даже угостили супом.

Пока ведущий общался с местными, камера зафиксировала крайне скромные условия жизни ромов: возле каждого самодельного домика лежал мусор, с которым одновременно играли грязные дети.

Разобрали правильную машинку. Шланг есть, дуют друг другу. Вот и есть игра. Ну реально, как в Индии. Надеюсь, что я никого не обижаю, но это реально так, как в трущобах, в дебрях города Мумбаи подметил Дмитрий Комаров

Ромы во Львовской области

На ветвистом каркасе натянута клеенка, правящая за стены и крышу, а местами для тепла висят старые, ободранные одеяла. В самодельных домиках стоят кровати с матрасами, подпертые бетонными блоками, а вместо отопления — буржуйки, сделанные из металлических бочек. В таких условиях ромские семьи проживают по два, пять и более человек. Одна из жительниц призналась, что хотела бы лучшей жизни для себя и своих детей. Она отмечает, что 1000 гривен в день ей явно недостаточно, ведь у нее большая семья, поэтому и больше расходов на жизнь.

Как впоследствии он выяснил, угощал его супом барон поселения по имени Степа (Степан). Для мужчины даже постелили большое красное кресло. В разговоре с жителями Комаров узнал, что в поселении находится "плюс-минус 200 человек" и они должны соблюдать определенные правила: не воровать, не драться и не оскорблять друг друга. Они считают себя открытым сообществом и к ним может попасть кто-либо.

Комаров с бароном

Закон – жить по посадкам. Кочуем, конечно. Нас жизнь принуждает. Нам тяжело жить. Здесь жить лучше, чем на вокзалах рассказали местные ромы

В поселении нет телевизоров, зато почти у каждого взрослого есть смартфон. Люди активно пользуются соцсетями и выкладывают фото в Instagram. В то же время, зарядить телефон — настоящая проблема: нет ни генераторов, ни электричества. Одна из женщин попросила Комарова подзарядить ее мобильный в его машине. На вопрос Дмитрия, где они делают это, женщина объяснила: идут в магазин и платят за зарядку 30 гривен.

По словам журналиста, условия жизни этих ромов почти не отличаются от трущоб Мумбаи: повсюду груды мусора, грязь и полная антисанитария. Дети, подражая взрослым, бросают отходы прямо под ноги — к сожалению, это стало для них привычной нормой.

Поселение ромов в Закарпатье

Комаров прибыл в закарпатский город Берегово. В отличие от кочевых общин, местные цыгане живут в старых, давно возведенных домах, которые сейчас находятся в заброшенном состоянии. Везде валяется мусор, а жители недоверчиво относятся к операторам с камерами — чужаков здесь не слишком охотно принимают.

Глядя на эти кадры, кажется, что они сняты в трущобах Мумбаи, фавелах в Рио или вообще где-нибудь на Гаити. Но нет, мы в Украине, в 34 км от города Мукачево. То, что мы видим здесь, поражает. Здесь нельзя без сопровождающих. Мы уже заранее договорились рассказал Комаров

Ведущий выяснил, что барона в поселении нет, но есть депутат городского совета, который фактически "отвечает" за них. В общине проживает более 6 тысяч человек, однако из-за войны около 700 ромов сейчас вне дома.

Зайдя в ромский домик, Дмитрий заметил земляной пол, стены из забитых фанерой плит и отдельные мазаночные конструкции. Внутри стоят кровати с грязной постелью, несколько советской мебели, есть электричество, телевизор и старый холодильник. Несмотря на это, помещение выглядит небрежно и запущенно.

Не то чтобы культура такая… Когда этот дом был построен, возможно, еще тогда их отец (хозяек — ред.) еще не умел тогда, как правильно делать дома. Потому, может, так и получилось неаккуратно. Родители скончались очень рано и они так и остались отметил местный сопровождающий

Мужчина провел Комарова до еще более скромного жилища, возведенного из деревянных балок и бетона, но с подключенным электричеством. Жилье совсем крохотное, а во дворе огромные мусорные кучи. Хозяин признался, что давно мечтает что-то починить и усовершенствовать, но не имеет на это средств.

Мужчина рассказал, что фактически нет возможности работать, ведь не владеет никакими официальными документами. Вместо паспорта у него только распечатанный лист, предположительно изданный местным советом. Все потому, что мать не зарегистрировала его при рождении.

В этом выпуске Дмитрий Комаров показал и жизнь богатых ромов в Украине. Они живут не в заброшенных домиках, а в настоящих дворцах.