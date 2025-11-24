Дома как дворцы и все в золоте: как живут богатые ромы в Украине (фото, видео)

В интерьере домов ромов преобладают позолоченные элементы, мрамор и колонны

Телеведущий Дмитрий Комаров в программе "Мир наизнанку" рассказал об особенностях жизни ромов в разных областях Украины. В частности, он показал имения состоятельных ромов в селе Подвиноградов на Закарпатье.

В новом выпуске "Мир наизнанку" можно увидеть, что состоятельные ромы живут в двухэтажных и трехэтажных домах с большими окнами, покрытыми красной черепицей. Нередко крыши украшены шпилями, а вокруг домов расположены колонны, напоминающие дворцы и замки.

Территории домов ограждены металлическими и позолоченными воротами. Местные осторожно относятся к чужим, так что Комаров с операторами показал их жизнь с предварительного разрешения. Ром Давид Богар рассказал, что вдохновлялся стилем барокко для своих домов. Больше всего ему нравится интерьер итальянских и французских замков.

Особенностью ромов являются золотые зубы, которые они считают модными в своей общине. Женщины и девушки надевают яркие наряды – цветные платья, обшитые камнями и позолотой, а парни и мужчины – костюмы, рубашки и иногда вышиванки.

Внутри дома состоятельных ромов выглядят не менее помпезно, чем снаружи. В них воспроизвели дизайн древних дворцов прошлых веков. На полу – мраморные плиты, а на стенах можно увидеть позолоченные элементы и колонны.

Для интерьера используют ненастоящее золото, а гипс, покрашенный в золотой оттенок. Это касается как гостевого дома, так и кухни, гостиной и других комнат. Они устанавливают огромные хрустальные люстры, диваны и серванты в старинном стиле.

Также можно увидеть коллекцию украшенных платьев в стиле восточных стран, как на выставке. В общем, ромы подходят с размахом к дизайну домов, ведь им импонирует стиль богатства и роскоши.

