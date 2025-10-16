Там каждый дом — уникальное место. В Украине есть целый город-музей (видео)

Этот город отличается своим колоритом и изысканной архитектурой

В Украине есть множество интересных мест, куда можно отправиться на уик-энд этой осенью. Среди них самый старый город нашей страны, а также город-музей, расположенный во Львовской области.

Речь идет о Самборе, который имеет как культурное, так и историческое значение. Более подробно о его достопримечательностях рассказала украинка в Tik-Tok.

Что посмотреть в Самборе и во сколько обойдется отдых

Самбор имеет удивительную историю и много архитектурных достопримечательностей, поэтому его смело можно назвать "город-музей". Основали его в 1241 году и когда-то Самбор стоял на пересечении торговых путей. Сегодня же это уютный уголок Львовской области, где каждая улица хранит следы старинной архитектуры и культурного наследия.

Отдых в городе Самбор Львовской области

"Изюминкой" города считается готический костел Святого Иоанна Крестителя — самое высокое здание Самбора. Его история началась еще в XVI веке, и до сих пор храм поражает величием и красотой.

Костел Святого Иоанна Крестителя в Самборе

При посещении города вам обязательно стоит заглянув в краеведческий музей "Бойковщина", где можно узнать больше о местных горцах — бойках: здесь собраны старинные предметы быта, народные костюмы и уникальные этнографические экспонаты.

Музей "Бойковщина" в Самборе

Не менее почитаема в городе является церковь Рождества Пресвятой Богородицы. В ее стенах хранится чудотворная икона Самборской Богородицы, а также мощи святого Валентина — покровителя влюбленных.

Тех, кто интересуется искусством, стоит заглянуть в школу декоративно-прикладного искусства, а недалеко расположен и музей Леся Курбаса, посвященный выдающемуся режиссеру и реформатору украинской сцены. Правда, стоит помнить, что в выходные музей закрыт.

Музей Леся Курбаса

И, конечно, нельзя пройти мимо старинной ратуши на площади Рынок. Ее башня с часами видна издалека, а с верхних этажей открывается панорама старого города.

Ратуша в городе Самбор

Варианты ночлега можно найти на booking, цены за апартаменты за ночь стартуют от 700 грн до 2500 грн. На OLX также можно найти разные варианты жилья, там стоимость посуточной аренды стартует от 800 гривен.

Посуточная аренда жилья в Самборе

Добраться до Самбора с Киева можно поездом "Киев-Чоп", стоимость плацкарта составляет 224 гривны, а купе — 329 грн. Также можно поехать автобусом, цена стартует от 750 до 1800 грн, в зависимости от перевозчика и класса автобуса.

