Там нашли кости давно вымершего животного: где украинские исследователи наткнулись на уникальную локацию (фото)

На западе Украины есть скальный массив, где сохранилась малоизвестная пещера Мамонтова-Когутя"

В нескольких десятках километров от Львова скрыта малоизвестная пещера "Мамонтова-Когутя" — место, где сохранились кости древних животных, живут колонии летучих мышей и простираются запутанные ходы, о существовании которых мало кто догадывается.

Вход в эту пещеру идет через скалы. Впервые ее открыли в 2012 году. О неизвестной локации сообщил Михаил Палюх, как сообщили в "Фотографии Старого Львова".

Вход в пещеру высоко на скалистом выступе

Спелеологи сначала не поверили в существование пещеры так близко к городу, но после экспедиции подтвердили ее наличие и осуществили подробное описание, которое впоследствии легло в основу публикации в прессе.

"Мамонтова-Когутя" имеет четыре просторных зала, несколько меньших помещений и около 200 метров ходов, среди которых есть чрезвычайно узкие участки, которые спелеологи называют "роддомом". Для преодоления маршрута здесь придется использовать техники лазания и распорки, ведь пещера имеет много тупиковых ветвей и перспективных направлений для расширения.

Фото публикации в газете и схема маршрутов в пещере

Хотя кристаллических образований в пещере нет, она отличается большим количеством летучих мышей — во время одного из исследований их насчитали около двух десятков. Зимой животных не рекомендуется беспокоить, а летом они активно летают в пещере.

Спелеологи одолевают узкий лаз

Добраться до локации несложно: нужно приехать в город Старый Раздел, оттуда повернуть к озеру "Лесное", а напротив водоема свернуть в лес к заброшенному волейбольному полю. Далее тропа ведет, примерно 200 метров, до входа в пещеру.

