Паплюга и придзиглеванка: вы точно не догадаетесь, кого так называли в древности

Вы об этих словах даже не слышали

Украинский язык богат словами, о которых многие даже не догадываются. Среди них немало интересных выражений, которыми наши предки описывали поведение людей, в частности женщин.

В древности было множество обидных слов для женщин легкого поведения. Многие из этих выражений сейчас забыты и практически не используются в повседневной жизни. Портал "Спадок" собрал список старинных украинских слов, которыми называли гуляющих женщин. Среди них довольно необычные и даже странные для современного уха названия.

Какими словами в древности называли гуляющих женщин: перечень и объяснение

Гукля – так называли женщину, которая вела аморальный образ жизни. Гайта имела схожее значение и тоже обозначала женщину с плохой репутацией.

Мандреха — это слово использовали для женщины, которая много путешествовала и имела сомнительное поведение. Моргуха означала то же самое.

Охаба — одно из самых известных слов, которое и сегодня иногда можно услышать. Паплюга тоже принадлежала к оскорбительным выражениям о женщинах.

Пидтипанка — так говорили о женщине, которая любила выпить и вела разгульный образ жизни. Придзиглеванка имела схожее содержание.

Хлерка — это слово тоже входило в список обидных выражений для женщин с плохой репутацией. Интересно, что все эти выражения практически исчезли из употребления в современном украинском языке. Большинство этих слов можно встретить разве что в старых текстах или словарях.

