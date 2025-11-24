Паплюга і придзигльованка: ви точно не здогадаєтесь, кого так називали у давнину

Ви про ці слова навіть не чули

Українська мова багата на слова, про які багато хто навіть не здогадується. Серед них є чимало цікавих виразів, якими наші предки описували поведінку людей, зокрема жінок.

У давнину існувало безліч образливих слів для жінок легкої поведінки. Багато з цих виразів зараз забуті і практично не використовуються в повсякденному житті. Портал "Спадок" зібрав список старовинних українських слів, якими називали гулящих жінок. Серед них є доволі незвичні і навіть дивні для сучасного вуха назви.

Якими словами у давнину називали гулящих жінок: перелік та пояснення

Гукля — так називали жінку, яка вела аморальний спосіб життя. Гайта мала схоже значення і теж позначала жінку з поганою репутацією.

Мандрьоха — це слово використовували для жінки, що багато мандрувала і мала сумнівну поведінку. Моргуха означала те саме.

Охаба — одне з найвідоміших слів, яке і сьогодні іноді можна почути. Паплюга теж належала до образливих виразів про жінок.

Підтіпанка — так говорили про жінку, яка любила випити і вела розгульний спосіб життя. Придзигльованка мала схожий зміст.

Хльорка — це слово теж входило до списку образ для жінок з поганою репутацією. Цікаво, що усі ці вирази практично зникли з ужитку в сучасній українській мові. Більшість цих слів зараз можна зустріти хіба що в старих текстах або словниках.

