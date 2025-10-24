Стратегический актив, ненужный государству. Как оборонный гигант "Орион" был продан за копейки в Украине

Доля тернопольского радиозавода, который выживал благодаря экспортным заказам.

Когда в 1982 году в Тернополе заработал радиозавод "Орион", никто не мог подумать, что через несколько десятилетий от бывшего гиганта останутся только пустые корпуса. Завод, кормивший тысячи семей и производивший секретную аппаратуру для армии, через несколько десятилетий превратился в своеобразный символ упадка украинской промышленности.

"Телеграф" рассказывает, как предприятие, входившее в число стратегических для экономики и безопасности страны, десятки раз выставляли на продажу без успеха, как оно едва держалось на плаву благодаря экспортным контрактам, а затем получило кратковременный шанс на возрождение после начала войны, но все равно не удержалось и в конце концов было продано за копейки.

Когда завод был городом в городе: 5 гектаров земли, 36 зданий и тысячи рабочих мест

Первая дирекция завода "Орион"

В 1982 году в Тернополе открылся новый радиозавод. Предприятие создавалось как часть военно-промышленного комплекса СССР, и с первого дня его назначением стало производство высокотехнологичной аппаратуры для армии. Завод выпускал средства радиосвязи, аппаратуру для приема и записи звука и изображений.

Как строили завод "Орион"

"Орион" быстро превратился в одно из крупнейших предприятий не только Тернополя, но и всего региона. Завод раскинулся на территории более 5 гектаров, имел 36 зданий, 35 тысяч квадратных метров производственных площадей и 5,6 тысяч квадратных метров складов. Здесь было все необходимое для полного цикла производства: инструментальное, литейное, штамповочное и радиотехническое производство.

Инструментальное производство на радиозаводе "Орион"

Работа на "Орионе" считалась престижной. Предприятие давало стабильность, хорошую по советским меркам зарплату и мощный социальный пакет. У завода были собственные общежития, квартиры для работников, базы отдыха на берегу Черного моря в селе Приморское на Херсонщине и в Малашевцах, столовые, спортивные секции.

База отдыха от "Ориона", Херсон

Люди работали здесь семьями, передавали места по наследству.

Строительство корпусов завода "Орион"

Как распад СССР превратил оборонного гиганта в банкрота с задержками зарплаты

В 1991 году для "Ориона" начался самый сложный период. С распадом Советского Союза исчез централизованный оборонный заказ, который являлся основой заводского производства. Предприятие потеряло рынки сбыта, а экономический кризис только усугубил проблемы.

В 1998 году завод был реорганизован в Открытое акционерное общество. Начался долгий и болезненный процесс приватизации, растянувшийся на два десятилетия. "Орион" пытался выжить, переориентируясь на новые направления. Предприятие начало производить средства радиосвязи для железной дороги, светотехнику – лампы и светильники.

В 1994–1996 годах завод выполнил контракт для пограничной службы Украины, разработав несколько типов радиостанций. В середине 1990-х здесь создали собственное конструкторское бюро. Казалось, что хуже всего позади. В середине 2000-х годов на заводе работало 1300 человек. Это был город в городе – со своей инфраструктурой, своей жизнью, своими традициями.

Но денежные трудности не отпускали. Несмотря на технический потенциал и квалифицированных работников, "Орион" постоянно сталкивался с нехваткой оборотных средств. Самой болезненной темой стала задолженность по зарплате – иногда задержки достигали месяцев. Работники получали часть заработной платы продукцией завода. Высококвалифицированные инженеры и технологи были вынуждены уходить с предприятия, чтобы прокормить семьи.

Что осталось от тернопольского завода "Орион"

В январе 2013 года администрация завода погасила задолженность по зарплате за ноябрь 2012 года в размере 595 тысяч гривен. На тот момент здесь работало 697 человек.

Государственный пакет акций выставляли десятки раз, но никто не хотел покупать

История радиозавода "Орион"

В сентябре 2002 года "Орион" был внесен в список предприятий для приватизации. Началась подлинная эпопея попыток продажи, длившейся 16 лет. В 2003 году Фонд государственного имущества назначил аукцион по продаже 96,13% государственного пакета акций по стартовой цене 24,89 миллиона гривен. Покупателя не нашлось.

В феврале 2008 года предприняли еще одну попытку – стартовая цена выросла до 31,5 миллиона гривен. Снова неудача.

В июне 2011 года попытались продать за 38,7 миллионов гривен. Результат тот же. В марте 2013 года цена снизилась до 30,6 миллиона. В январе 2014 сделали еще одну попытку. И снова ничего.

Завод выставлялся на продажу десятки раз, но не находилось желающих купить его даже по стартовой цене. Причина ясна — неэффективность предприятия как государственного актива. Несмотря на то, что "Орион" входил в список стратегических для экономики и безопасности Украины предприятий, он приносил лишь убытки.

В 2009 году убытки завода составили 2,746 миллиона гривен, в 2010 году – 3,8 миллиона. В 2006 и 2007 годах предприятие получало мизерную прибыль – 10 и 350 тысяч гривен соответственно. В 2011 и 2012 годах прибыль составляла 15 и 18 тысяч гривен.

Тернопольскую продукцию возили в Индию, Пакистан и на Кубу, но Украине она не требовалась

История тернопольского радиозавода

В течение 20 лет после провозглашения независимости Украины "Орион" практически не получал заказы от отечественных силовых структур. Предприятие выживало благодаря экспорту.

В 2004 году 85% заводской продукции уходило за границу – в Индию, Пакистан, Египет, Вьетнам, Малайзию, Узбекистан, Азербайджан, Болгарию, на Кубу, в Россию. Тернопольские радиостанции и аппаратура связи пользовались спросом на международном рынке.

Но в самой Украине об "Орионе" будто забыли. В сентябре 2010 года директор завода публично заявил , что в последние годы предприятие работает преимущественно над экспортными заказами. Министерство обороны Украины за семь лет не закупило ни одной единицы продукции завода.

Государственный пакет акций завода "Орион"

В октябре 2011 года "Орион" получил заказы на производство комплектующих для электровозов украинских железных дорог. В том же году заключили контракт с пограничной службой на производство 164 радиостанций "Граница" общей стоимостью 881 тысяча гривен.

Завод разрабатывал систему связи для скоростного электропоезда "Киев – Днепропетровск", изготовлял скрыто-носимые радиостанции для налоговой милиции. Но это были мелкие контракты, которые не могли спасти предприятие от упадка.

Война дала шанс: как после 2014 года завод получил новую жизнь, но ненадолго

Завод "Орион"

В 2014 году после начала боевых действий на востоке Украины "Орион" неожиданно получил шанс на возрождение. Государство наконец-то упомянуло об одном из немногих предприятий военно-промышленного комплекса, способных производить аппаратуру связи для армии.

Как на "Орионе" делали шлемы для танкистов

28 июля 2014 Министерство обороны выделило заводу 6,4 миллиона гривен на производство 4049 танковых шлемофонов ШШ-1 для Вооруженных сил. В сентябре приступили к выполнению контракта, к 12 сентября изготовили первые 350 штук.

Предприятие было привлечено к выполнению государственных оборонных заказов. Завод начал выпускать радиостанции для бронетехники, аппаратуры внутренней связи и коммутации. В феврале 2013 на вооружение украинской армии официально приняли разведывательный звукометрический комплекс "Положение-2", на который установили радиостанции производства "Ориона".

Военные заказы позволили временно стабилизировать ситуацию, погасить часть долгов, загрузить производственные мощности. Люди поверили, что хуже всего позади, что завод наконец-то встанет на ноги.

Но системных проблем это не разрешило. Предприятие как имело долги и устаревшее оборудование, так и осталось с ними.

Финал: как в 2018 году завод продали за 57 миллионов, и что осталось от него сегодня

"Орион" сейчас

11 октября 2018 года произошло событие, которого ждали 16 лет. Фонд государственного имущества наконец-то провел успешный аукцион по продаже "Ориона".

За государственный пакет 96,13% акций соревновались четыре участника. Победителем стало ООО "Самборский радиозавод "Сигнал", заплатившее 57 миллионов гривен при стартовой цене 24,8 миллиона.

Смена владельца означала конец эпохи "Ориона" как государственного предприятия. Новый хозяин получил контроль над огромной территорией и инфраструктурой – более 5 гектаров земли, 36 построек, десятки тысяч квадратных метров производственных и складских площадей.

В каком состоянии продавали завод "Орион"

После приватизации юридическое лицо АО "Тернопольский радиозавод "Орион" формально продлило существование. Но прежние мощности и инфраструктура пришли в упадок.

В реестрах статус предприятия находится "в состоянии прекращения в результате реорганизации".

АО "Орион" в состоянии прекращения

История "Ориона" – это история сотен украинских предприятий, которые не смогли адаптироваться к рыночной экономике. История упущенных возможностей, квалифицированных работников, вынужденных искать работу где угодно, только не на родном заводе. История того, как государство десятилетиями не могло понять, что делать с собственными стратегическими активами – то пыталось продать, то внезапно упоминало о них во время войны. А когда, наконец, продало, то уже было поздно что-то спасать.

Ранее "Телеграф" уже рассказывал о печальной судьбе других тернопольских заводов — легендарного фарфорового "Текстерно", на работу в который ехали со всего СССР, и других. Только единицы смогли удержаться на плаву.