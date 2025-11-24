Как обеспечить курам полноценное питание зимой: фермер дал ценный совет

Чтобы покрыть все потребности птицы в витаминах, обычных кормов не хватает

Чтобы домашние куры росли здоровыми и отлично неслись, нужно обеспечить им не только комфортные условия пребывания, но и сбалансированное питание. Именно специализированные витаминно-минеральные добавки, или же премиксы, предоставляют птицам весь спектр микроэлементов, недостающих в обычном корме, особенно зимой.

Благодаря витаминам и минералам куры реже болеют, а у яиц улучшается качество. Об этом в беседе с "Телеграфом" рассказал владелец мини-бизнеса по выращиванию бройлеров в Винницкой области Анатолий Сергеевич.

Что нужно знать

Премиксы выпускаются отдельно для разных возрастных и производственных групп птицы

Добавки для бройлеров улучшают набор массы

Избыток витаминов может навредить птице

По его словам, премиксы изготавливаются отдельно для молодняка, кур-несушек и бройлеров, но бывают и универсальные смеси, поэтому важно их не перепутать.

Обычно премиксы для молодых кур способствуют лучшему росту и укрепляют иммунитет, а у несушек они улучшают прочность скорлупы и помогают стабильности яйценоскости. В случае бройлеров комбикорм снабжает птицу всеми необходимыми питательными веществами для интенсивного набора веса.

Для лучшего усвоения корма лучше добавлять пятипроцентный премикс, — отметил фермер, объяснив, что в основную массу смеси из кукурузы и пшеницы нужно всыпать 5% комбикорма.

Рекомендованную дозу превышать не стоит, ведь птица все равно быстрее не вырастет, а гипервитаминоз кур получит наверняка, — предупредил специалист.

