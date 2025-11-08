Никогда не догадаетесь, как можно избавиться от щелей в курятнике накануне зимы: опытный фермер рассказал

Решение можно найти в любом магазине строительных материалов

В Украине продолжается сезонное подорожание куриных яиц, что заставляет многих задуматься о собственном хозяйстве. Выращивание птиц может стать неплохой бизнес-идеей, особенно для тех, кто имеет частный дом или небольшой приусадебный участок.

Но успех птицеводства прежде всего зависит от условий содержания. Владелец мини-бизнеса по выращиванию бройлеров в Винницкой области Анатолий Сергеевич в разговоре с "Телеграфом" подчеркнул, что куры не будут нестись, если в помещении холодно.

Что нужно знать

Выращивание кур может стать выгодной бизнес-идеей для владельцев частных домов

Куры не будут нестись в холоде, поэтому важно избавиться от всех щелей, чтобы избежать сквозняков

Опытные хозяева советуют использовать монтажную пену

Как правило, начинающие фермеры и те, кто выращивает птицу "для себя", обустраивают курятники в старых хозяйственных помещениях. И перед наступлением холодов нужно внимательно осмотреть курятник и наличие щелей в стенах, крыше или полу, которые могут стать причиной сквозняков.

Петух и курица зимой

Щели в здании нужно замазать, чтобы холодный воздух не поступал в помещение. Иначе куры, предупреждает бизнесмен, если даже и не заболеют, всю свою энергию будут тратить на обогрев, а не на производство яиц.

По словам хозяина, ликвидировать отверстия можно как проверенными многими поколениями подручными средствами типа смеси глины и соломы, а также более современными. Анатолий Сергеевич признался, что он для ремонта курятников использует монтажную пену, которую можно приобрести в любом строительном магазине.

Ее легко использовать, не нужен опыт "замешивания-приготовления", как в случае с природными материалами, она сравнительно недорога. И, самое главное, она идеально заполняет все "дыры".

Такое решение, говорит он, несмотря на общественное мнение, что пена вскоре начнет "крошиться" и "ломаться", вполне обосновано — курятник будет оставаться "герметичным" несколько сезонов подряд.

