Як забезпечити курям повноцінне харчування взимку: фермер дав цінну пораду
Щоб покрити всі потреби птиці у вітамінах, звичайних кормів не вистачає
Аби домашні кури росли здоровими та відмінно неслися, потрібно забезпечити їм не лише комфортні умови перебування, але й збалансоване харчування. Саме спеціалізовані вітамінно-мінеральні добавки, або ж премікси, надають птахам увесь спектр мікроелементів, яких бракує у звичайному кормі, особливо взимку.
Завдяки вітамінам і мінералам кури рідше хворіють, а у яєць покращується якість. Про це у розмові з "Телеграфом" розповів власник мінібізнесу з вирощування бройлерів на Вінниччині Анатолій Сергійович.
Що треба знати
- Премікси випускаються окремо для різних вікових та виробничих груп птиці
- Добавки для бройлерів покращують набір маси
- Надлишок вітамінів може нашкодити птиці
За його словами, премікси виготовляються окремо для молодняку, курей-несучок та бройлерів, але бувають й універсальні суміші, тому важливо їх не переплутати.
Зазвичай, премікси для молодих курей сприяють кращому росту та зміцнюють імунітет, а у несучок вони покращують міцність шкаралупи та допомагають стабільності несучості. У випадку бройлерів комбікорм забезпечує птицю всіма необхідними поживними речовинами для інтенсивного набору ваги.
Для краще засвоєння корму краще додавати п'ятивідсотковий премікс, — зазначив фермер, пояснивши, що до основної ваги суміші з кукурудзи та пшениці потрібно всипати 5% комбікорму.
Рекомендовану дозу перевищувати не варто, адже птиця все одно швидше не виросте, натомість гіпервітаміноз курей отримає напевно, — попередив спеціаліст.
