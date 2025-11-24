Як забезпечити курям повноцінне харчування взимку: фермер дав цінну пораду

Щоб покрити всі потреби птиці у вітамінах, звичайних кормів не вистачає

Аби домашні кури росли здоровими та відмінно неслися, потрібно забезпечити їм не лише комфортні умови перебування, але й збалансоване харчування. Саме спеціалізовані вітамінно-мінеральні добавки, або ж премікси, надають птахам увесь спектр мікроелементів, яких бракує у звичайному кормі, особливо взимку.

Завдяки вітамінам і мінералам кури рідше хворіють, а у яєць покращується якість. Про це у розмові з "Телеграфом" розповів власник мінібізнесу з вирощування бройлерів на Вінниччині Анатолій Сергійович.

Що треба знати

Премікси випускаються окремо для різних вікових та виробничих груп птиці

Добавки для бройлерів покращують набір маси

Надлишок вітамінів може нашкодити птиці

За його словами, премікси виготовляються окремо для молодняку, курей-несучок та бройлерів, але бувають й універсальні суміші, тому важливо їх не переплутати.

Зазвичай, премікси для молодих курей сприяють кращому росту та зміцнюють імунітет, а у несучок вони покращують міцність шкаралупи та допомагають стабільності несучості. У випадку бройлерів комбікорм забезпечує птицю всіма необхідними поживними речовинами для інтенсивного набору ваги.

Для краще засвоєння корму краще додавати п'ятивідсотковий премікс, — зазначив фермер, пояснивши, що до основної ваги суміші з кукурудзи та пшениці потрібно всипати 5% комбікорму.

Рекомендовану дозу перевищувати не варто, адже птиця все одно швидше не виросте, натомість гіпервітаміноз курей отримає напевно, — попередив спеціаліст.

