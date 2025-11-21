"Призраки" Киевского метро. Где можно увидеть недостроенные станции и почему они не работают (фото)

Их строительство начали в 90-х, но так и не закончили

В Киевском метро есть по меньшей мере три заброшенные станции, которые называют "призраками". Речь идет о двух на зеленой линии "Сырецко-Печерской" и станции "Теличка".

"Телеграф" расскажет, как они образовались и что с ними произошло сейчас. Заметим, что в основном это недостроенные станции, которые не действуют.

Станция-призрак "Львовская брама"

Зеленая линия метро "Сырецко-Печерская" имеет сразу две станции-призраки. Это недостроенные станции, которые сейчас не действуют. Их можно увидеть из вагона, проезжая мимо. Одна из таких станций находится между "Лукьяновской" и "Золотыми Воротами". Они называются "Львовская брама". Эта станция должна была выходить на Львовскую площадь, но ее так и не достроили.

Эскиз станции "Львовская брама"

Станция "Львовская брама" на карте

"Львовскую браму" начали строить в 1991 году, но из-за отсутствия комплексного решения по реконструкции Львовской площади, на которую был запланирован выход со станции, и нехватку средств работы заморозили в 1996 году.

Как должны выглядеть станцы метро "Львовская брама"

Увидеть платформы и частично облицованы путевые стены станции можно между станциями "Лукьяновская" и "Золотые ворота". Центральный зал станции практически построен, но наклонный эскалаторный тоннель не сооружен.

Станция-призрак "Герцена"

Еще одна недостроенная станция "Герцена" на Сырецко-Печерской линии. Ее можно увидеть, проезжая между "Дорогожичами" и "Лукьяновской". Однако это сделать непросто, поскольку на платформе "Герцена" нет просторного зала — всего несколько сооружений в тоннеле.

Эскиз станции "Герцена"

Строить этот объект начали в середине 90-х. Планировали построить станцию пилонного типа и открыть ее вместе с "Дорогожичами". Однако строительство остановили еще на начальных стадиях из-за нехватки средств. Вырыли только вентиляционную шахту с выходом на улицу. В тоннеле сделали металлическую платформу и установили несколько технических узлов. Ни вестибюля, ни зала на станции нет.

Станция "Герцена" на карте

Станция-призрак "Теличка"

"Теличка" — это недостроенная станция Киевского метрополитена. Она расположена на правом берегу Киева. В начале 90-х началось строительство станции между станцией "Выдубичи" и Южным мостом.

Уже через два года работы прекратились. Однако есть мнение, что эту станцию не планировали открывать сразу, ее якобы строили на перспективу и не ближайшую. Однако после остановки строительства его так и не возобновили.

Станция "Теличка" на карте

Выход со станции "Теличка"

Увидеть двухплатформенную станцию и ряд колонн недостроенной станции "Теличка" можно на перегоне между Южным мостом и станцией метро "Выдубичи". Ее колонны являются также частями (опор) правобережной эстакады этого моста. Интересно, что станция построена на 90%, существует даже подстанция, однако выхода до сих пор нет.

