"Кусали" та лякали людей. Як виглядали перші турнікети Київського метро (відео)

Спочатку в метро були паперові квитки, а з 1991 з'явились жетони

У Києві метро існує з 1960 року і за цей час відбулось чимало змін. Однак поява перших турнікетів на станції "Хрещатик" неабияк непокоїла киян.

Це добре демонструє відео, на якому показано, як тоді люди проходили через турнікети. Вперше саме автоматичні турнікети на "Хрещатику" з'явились 1963 році.

До цього ж пасажири проходили через контролерів з паперовими квитками. Вони відривали нижню частину квитка, а верхня залишалась у пасажира. Ще майже 60 років назад люди розуміли, що такий спосіб займає багато часу та створює черги і натовп, саме тому шукали альтернативу. До слова, уявити такий спосіб потрапляння пасажирів у метро зараз дуже важко, адже пасажиропотік зріс в кілька десятків разів.

Вже у 1963 році на станції метро "Хрещатик" встановили перші автоматичні турнікети. Від тоді кількість паперових квитків почала різко знижуватися, проте вони продовжували використовуватись. Зауважимо, що спочатку пасажирів дратували нові турнікети, адже не у всіх виходило проходити через них одразу. Але згодом вони звикли.

Паперові квитки на метро в Києві

Жетони на метро в Києві

Теж саме було коли в Києві почали вводити в метро карти "Київ Пасажирський" та оплату карткою одразу на турнікеті. Тоді чимало людей сварилось, але згодом звикло.

Карта "Київ Пасажирський"

До слова, паперові квитки на метро в Києві замінили на жетони у 1992 році. Щоправда, вже з 2020 року їх остаточно вивели з обігу, замінивши картами та оплатою по QR-коду.

