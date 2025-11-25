Чтобы не пришлось покупать новый холодильник: как уберечь технику при выключении света

Есть несколько правил, которые помогут уберечь бытовую технику от перепадов напряжения

В Украине продолжается полномасштабная война, во время которой Россия разрушает нашу энергосистему. Из-за этого украинцы живут в условиях отключений света и перепадов напряжения в электросети. В свою очередь это может привести к поломкам бытовой техники.

"Телеграф" рассказывает о лайфхаках, которые помогут уберечь бытовую технику в доме во время отключений света и перепадов напряжения в электросети.

Что нужно делать во время отключений света?

Выключайте технику из розеток

Во время плановых или долговременных отключений света очень важно выключить технику в доме из розеток, пишет сайт edison.com. Особенно это касается наиболее чувствительных приборов, типа телевизора, стиральной машины, микроволновки, компьютера. Выключенный штекер — самый надежный метод уберечь технику от перепадов напряжения в электросети.

Следите за графиками и отключайте мощные приборы

Важно следить за графиками отключений света и выключать самых мощных потребителей электроэнергии — бойлер, электроплиту, обогреватели и тд. Дело в том, что когда свет появится, резко включится и эта техника, что приведет к перегрузке сети и скачку напряжения.

Включайте розетки через 10-15 минут

Когда свет все же появился в доме, не спешите быстро включить в розетку все приборы. Подождите 10-15 минут после возобновления электроснабжения. Это время необходимо для того, чтобы сеть и напряжение стабилизировались. Особенно это важно для такой техники, как холодильник, кондиционер, фен.

Установите реле напряжения

На входе в дом или квартиру стоит установить реле напряжения. Это самый эффективный способ защиты всей техники в доме от скачков напряжения. Это реле автоматически отключит питание при опасном напряжении и убережет технику от перегорания или поломок.

Ранее "Телеграф" рассказывал про лайфхаки на Черную пятницу, которые сэкономят ваши деньги. Узнайте, как не потратить лишнее.