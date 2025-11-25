Щоб не довелося купувати новий холодильник: як вберегти техніку під час вимкнення світла

Є кілька правил, які допоможуть уберегти побутову техніку від перепадів напруги

В Україні триває повномасштабна війна, під час якої Росія руйнує нашу енергосистему. Через це українці живуть в умовах відключення світла та перепадів напруги в електромережі. У свою чергу це може призвести до поломок побутової техніки.

"Телеграф" розповідає про лайфхаки, які допоможуть уберегти побутову техніку в будинку під час відключень світла та перепадів напруги в електромережі.

Що потрібно робити під час вимкнення світла?

Вимикайте техніку з розеток

Під час планових чи довготривалих відключень світла дуже важливо вимкнути техніку в будинку з розеток, пише сайт edison.com. Особливо це стосується найбільш чутливих приладів типу телевізора, пральної машини, мікрохвильової печі, комп’ютера. Вимкнений штекер — найнадійніший спосіб уберегти техніку від перепадів напруги в електромережі.

Слідкуйте за графіками та відключайте потужні прилади

Важливо стежити за графіками відключень світла та вимикати найпотужніших споживачів електроенергії – бойлер, електроплиту, обігрівачі тощо. Справа в тому, що коли світло з’явиться, різко включиться і ця техніка, що призведе до перевантаження мережі та стрибка напруги.

Увімкніть розетки через 10-15 хвилин

Коли світло все ж таки з’явилося в будинку, не поспішайте швидко включати в розетку всі прилади. Зачекайте 10-15 хвилин після відновлення електропостачання. Цей час необхідний для того, щоб мережа та напруга стабілізувалися. Особливо це важливо для такої техніки, як холодильник, кондиціонер, фен.

Встановіть реле напруги

На вході до будинку чи квартири варто встановити реле напруги. Це найефективніший спосіб захисту всієї техніки в будинку від стрибків напруги. Це реле автоматично відключить живлення при небезпечній напрузі та вбереже техніку від перегорання або поломок.

