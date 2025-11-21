Отключения могут быть хуже? Эксперт оценил вероятность полной темноты в Украине

Эксперт объяснил, почему нынешние массовые отключения не являются блэкаутом и оценил риски полного погашения энергосистемы

Масштабные отключения электроэнергии по стране вызывают опасения по поводу возможного блэкаута. Однако, несмотря на длительные графики, энергосистема продолжает работать в управляемом режиме.

Об этом эксклюзивном интервью "Телеграфу" заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. Он пояснил, что нынешняя ситуация не отвечает определению блэкаута.

"Нет, блэкаута нет. Блэкаут — это когда систему невозможно восстановить после сбоя и срабатывает эффект домино", — подчеркнул Рябцев.

Геннадий Рябцев

По его словам, сейчас проходят именно управляемые стабилизационные отключения, в которых операторы сохраняют контроль над всеми параметрами энергосистемы.

Эксперт подчеркнул, что "использовать это слово означает просто пугать людей".

Блэкаут – это когда канализация не работает, батареи холодные, трубы замерзают и разрываются. Это когда нужно завозить аварийные обогреватели, чтобы люди грелись у костров в палатках на улице. У нас этого не было. Использовать это слово означает просто пугать людей и рассказывать страшилки. Геннадий Рябцев

Он также оценил угрозу полного блэкаута. "Как встретить динозавра на улице", — сказал Рябцев, объяснив, что при наличии синхронизации с ЕС и внешней помощи полностью погасить украинскую энергосистему невозможно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 19 ноября противник ударил по энергообъектам в семи областях Украины.