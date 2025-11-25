Бросила вызов химкомпаниям и изменила экологию: какой правдой о пестицидах удивила американка Рэйчел Карсон (фото)

Биолог Рэйчел Карсон написала книгу "Безмолвная весна", которая стала бестселлером

Рэйчел Карсон стала человеком, который первым привлек внимание США к опасности пестицидов, когда об этом никто не хотел говорить. Ее работа запустила масштабную дискуссию, и заставила правительство пересмотреть подходы к химикатам и охране природы.

Хотя ее первые работы почти не замечали, настоящую популярность принесла книга "Море вокруг нас", а впоследствии — "Безмолвная весна", которая заставила США пересмотреть отношение к химикатам и стала мировым бестселлером. Подробнее об истории борьбы этой женщины написал "Телеграф".

"Истеричка" и "старая дева", которая умирала от рака, но доказала, что пестициды разрушают все живое

Рэйчел Карсон родилась 27 мая 1907 года в штате Пенсильвания, США.

Автор «Молчаливой весны»

Карсон начала работать в правительственном Бюро рыбного хозяйства еще в 1935 году: писала сценарии для радио и параллельно создавала научно-популярные тексты для прессы. Успех позволил ей оставить государственную службу и полностью сосредоточиться на писательстве.

Толчком к ее главному расследованию стало письмо подруги, которая потеряла сотни птиц после обработки территории пестицидом ДДТ. Карсон выяснила, что это вещество накапливается везде — в почве, воде, животных и даже в человеческом организме. Кроме того, вызывает рак. Несмотря на отсутствие контроля, химическая промышленность активно продвигала ДДТ, а власти не задавали вопросов.

Биолог на обложке влиятельного американского еженедельного журнала

Смертельная болезнь

Пока Карсон работала над книгой, у нее диагностировали рак. Она писала между лечениями, понимая, что должна завершить работу, которую никто другой не сделает. "Безмолвная весна" вышла в 1962 году и быстро вызвала резонанс — читателей шокировала информация о вреде пестицидов и реальных последствиях для природы и людей.

Химические компании отреагировали агрессивно: критиковали Карсон лично, всячески обзывали, например, "истеричкой", "озлобленной старой девой", "не настоящей ученой" и "наверное, коммунистка", пытались дискредитировать ее как ученого и даже угрожали исками. В то же время она продолжала молчать о своей болезни, чтобы не дать оппонентам повод обесценить ее работу.

Ее домашний любимец

Окончательный триумф

В 1963 году Карсон выступила перед Конгрессом США и приняла участие в телепрограмме, где опровергла аргументы промышленности. После этого по поручению президента Кеннеди провели федеральное расследование, которое подтвердило: ее выводы были правильными, а пестициды нуждаются в жестком контроле.

Рэйчел Карсон не дожила и года после этого. Она умерла в 1964 году, но успела увидеть, как ее работа меняет экологическую политику США и становится фундаментом современного движения за защиту окружающей среды.

