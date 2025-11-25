Зайдут без предупреждения: кого и за что могут оштрафовать контролеры

В Украине накопился большой объем непроверенных счетчиков

В Украине проходят внеплановые проверки бытовых счетчиков газа, воды, электрической энергии и тепла. Представители коммунальных служб могут приходить в помещения потребителей без уведомлений, а жители должны обеспечить им доступ к приборам учета.

В случае отказа впустить контролера предусмотрены штрафные санкции, которые могут достигать 100 тыс. грн. Об этом сообщает "РадиоТрек".

Что нужно знать

Внезапные проверки будут проводить у "рисковых" категорий потребителей

Особое внимание будет уделяться абонентам с подозрительными показателями

Все работы со счетчиками должны выполнять только сертифицированные специалисты

Ужесточение проверок: почему именно сейчас

В первые годы полномасштабной войны плановые осмотры приборов почти не осуществлялись, из-за чего накопился большой объем непроверенных счетчиков, объясняют коммунальщики.

Представители коммунальных служб, предоставляющих услуги потребителям, должны проверить и избавиться от подозрений, что их клиенты как-то вмешивались в работу устройств. Также граждане могли пользоваться несертифицированными счетчиками или передавать показания, не соответствующие фактическому потреблению. Особенно проверке будут подлежать абоненты, систематически отказывавшиеся впускать контролеров в частные дома или квартиры.

Коммунальные службы получили задачу вернуть контроль над системой учета, чтобы предотвратить злоупотребления, а документация соответствовала требованиям законодательства.

Зона риска: кто попадает под повышенное внимание

владельцы счетчиков без сертификатов или технических паспортов;

потребители, у которых ранее фиксировали подозрительное снижение показателей;

жители, ранее не допускавшие представителей служб к проверке;

пользователи, которые могли преднамеренно вмешиваться в работу приборов.

В этих случаях проверка может производиться без дополнительного предупреждения.

Как избежать штрафов

Чтобы не попасть в конфликтную ситуацию, нужно соблюдать несколько простых правил:

1. Учет в документах

Сохраняйте акты установки счетчиков, их паспорта, все чеки и сертификаты. Это станет основным доказательством подтверждения легальности прибора.

2. Официальные услуги

Монтаж, замену и поверку приборов должны производить только сертифицированные специалисты. Работа мастеров, предлагающих свои услуги по объявлениям, может стоить дешевле официальных "контор", но по факту обойдется гораздо дороже.

3. Препятствование работе

Если действия должностного лица кажутся подозрительными, легче подать жалобу или потребовать дополнительной проверки, чем рисковать получить штраф. При осмотре прибора учета абонент имеет право требовать служебное удостоверение у контролера, а сам процесс проверки зафиксировать на фото или видео.

Отказ от проверки: чем грозит

Недопуск контроллера или создание помех для осмотра счетчика может рассматриваться как уклонение от проверки. В таком случае на потребителя могут наложить штраф до 100 000 грн., а потребление начислить по максимальным тарифам.

Напомним, "Телеграф" писал, что в 2026 году в Украине возможно повышение тарифов на коммунальные услуги. Впрочем, есть ряд важных условий.