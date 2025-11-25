Зайдуть без попередження: кого і за що можуть оштрафувати контролери

В Україні накопичився великий обсяг неперевірених лічильників

В Україні тривають позапланові перевірки побутових лічильників газу, води, електричної енергії та тепла. Представники комунальних служб можуть приходити у приміщення споживачів без попередження, а мешканці повинні забезпечити їм доступ до приладів обліку.

У разі відмови впустити контролера передбачені штрафні санкції, які можуть досягати 100 тис. грн. Про це інформує "РадіоТрек".

Що треба знати

Раптові перевірки проводитимуть у "ризикових" категорій споживачів

Особлива увага приділятиметься абонентам із підозрілими показниками

Усі роботи з лічильниками мають виконувати лише сертифіковані спеціалісти

Посилення перевірок: чому саме зараз

Під час перших років повномасштабної війни планові огляди приладів майже не здійснювалися, через що накопичився великий обсяг неперевірених лічильників, пояснюють комунальники.

Представники комунальних служб, які надають послуги споживачам, мають перевірити та позбутися підозр, що їхні клієнти якось втручалися у роботу пристроїв. Також громадяни могли користуватися несертифікованими лічильниками або ж передавати покази, які не відповідають фактичному споживанню. Особливо перевірці підлягатимуть абоненти, які систематично відмовлялися впустити контролерів до приватних будинків чи квартир.

Комунальні служби отримали завдання повернути контроль над системою обліку, щоб запобігти зловживанням та увідповіднювати документацію до вимог законодавства.

Зона ризику: хто потрапляє під підвищену увагу

власники лічильників без сертифікатів або технічних паспортів;

споживачі, в яких раніше фіксували підозріле зниження показників;

мешканці, які раніше не допускали представників служб до перевірки;

користувачі, що могли умисно втручатися у роботу приладів.

У цих випадках перевірка може проводитися без додаткового попередження.

Як уникнути штрафів

Щоб не потрапити в конфліктну ситуацію, треба дотримуватися кількох простих правил:

1. Лад у документах

Зберігайте акти встановлення лічильників, їхні паспорти, усі чеки та сертифікати. Це стане основним доказом доведення легальності приладу.

2. Офіційні послуги

Монтаж, заміну та повірку приладів повинні проводити лише сертифіковані фахівці. Робота майстрів, які пропонують свої послуги з оголошень, може коштувати дешевше офіційних "контор", але по факту обійдеться набагато дорожче.

3. Перешкоджання роботі

Якщо дії службової особи видаються підозрілими, легше подати скаргу або вимагати додаткової перевірки, ніж ризикувати отримати штраф. Під час огляду приладу обліку абонент має повне право вимагати службове посвідчення у контролера, а сам процес перевірки зафіксувати на фото чи відео.

Відмова від перевірки: чим загрожує

Недопуск контролера або створення перешкод для огляду лічильника може трактуватися як ухилення від перевірки. У такому разі на споживача можуть накласти штраф до 100 000 грн, а споживання нарахувати за максимальними тарифами.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у 2026 році в Україні можливе підвищення тарифів на комунальні послуги. Утім, але є низка важливих умов.