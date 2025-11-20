Его считают символом весны: в Луцке посреди ноября расцвело необычное дерево (фото)

Цветы этого дерева имеют насыщенно розовый цвет

Жители Луцка в разгар ноября заметили в городе цветущую сакуру. Это красивое дерево считается символом пробуждения природы, поскольку расцветает одним из первых в начале весны.

В Telegram-канале "Новости Луцка и Волыни. Конкурент" опубликовали фотографии цветущего дерева. Кадры были сделаны возле медицинского колледжа.

В Луцке расцвела сакура в ноябре

В середине ноября цветущая сакура среди городской суеты действительно вызывает удивление, ведь эти деревья обычно расцветают весной — в апреле или мае, в зависимости от региона и климатических особенностей.

В Луцке расцвела сакура

Цветение японской вишни, как часто называют сакуру, всегда привлекает внимание: ее насыщенно-розовые цветы завораживают своей изысканной красотой. В парках в такие моменты собираются толпы людей, стремящиеся сделать красивые фотографии на фоне деревьев.

Цветение сакуры в ноябре

В Украине уже не раз фиксировали необычные случаи цветения этих деревьев в осенние или зимние месяцы, что, как правило, связано с особенностями погодных условий. Теплая температура может вызвать у сакуры реакцию в виде повторного цветения. Но есть некоторые виды деревьев, которые специально цветут осенью.

