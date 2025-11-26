Обыски, подозрения и тишина: что не так с "аграрным королем" Украины

Новые подробности о коррупции в аграрной академии

Коррупционные схемы работают не только в энергетической сфере – большие деньги зарабатывают и на государственных землях. Большой земельный фонд сосредоточен в Национальной академии аграрных наук, которой принадлежат сотни тысяч гектаров. Именно вокруг этих участков годами фиксируют подозрительные действия и непонятные решения правоохранителей.

Что нужно знать

НААН контролирует более 270 тыс. гектаров государственной земли

Обыски продолжались несколько лет, но не дали результата

Два коррупционных дела закрыли по истечении сроков

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Аграрный король", работающий в академии, дважды попался на коррупции: все дела закрыли, потому что истек срок расследования".

"Энергоатом" — далеко не единственное государственное предприятие, где работают коррупционные схемы. Не меньше заработков, по словам следователей, приносит и государственная земля. Только у НААН и его предприятий в собственности находится более 270 тысяч гектаров.

Несколько лет назад СБУ проводила обыски у президента НААН Ярослава Гадзало. Тогда правоохранители предполагали, что участники схемы могли иметь около 20 млн. долларов теневого дохода в год. Прошло уже больше двух лет, но, судя по реестру судебных решений, официальное следствие так и не продвинулось.

Летом этого года обыски у Гадзала проводили уже сотрудники ДБР. Несмотря на это, и сам Гадзало, и директора госпредприятий, ранее упоминавшихся в коррупционных эпизодах, продолжают работать.

Гадзало возглавил НААН в 2014 году. До этого он работал в государственных структурах, местном самоуправлении и образовании. Бизнесом должностное лицо не занималось, а его официальная зарплата была довольно скромной — в прошлом году он задекларировал 63,8 тыс. грн до налогообложения в месяц.

Имя академика стало известно широкой аудитории после обысков СБУ, когда в медиа появились фото интерьера его жилья. Следователи проверяли возможную передачу государственных земель частным лицам, поэтому схема могла приносить десятки миллионов долларов ежегодно. Это дело так и не получило продолжения.

Обыски у Ярослава Ганзала

В этом году к Гадзало снова появились вопросы от правоохранителей. ДБР заявило, что президент НААН оформил своего водителя сразу на четыре государственных предприятия, где тот получал зарплату, хотя фактически работал только личным водителем.

На самом деле водитель там не работал, а только возил президента НААН на служебном автомобиле одного из предприятий, сообщали в ДБР.

По информации "Телеграфа", подобную схему ранее использовал и бывший руководитель "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Также материалы уголовного дела №12021000000000485 описывают эпизод, где речь шла о возможном вымогательстве 4 млн грн от СООО "Батькивщина". По версии следователей деньги якобы требовали для Частной агрофирмы "Научная". Производство закрыли после того, как истек срок досудебного расследования.

Следствие считает, что агрофирма "Научная" подконтрольна Гадзалу. Предприятие принадлежит Богдану Гребенко — уроженцу села, где родился "аграрный король". Гребенко является бизнес-партнером жены ученого Галины Гадзало, также оформленной в этой фирме. На компанию зарегистрировано более 4 тысяч земельных участков, а 7 октября этого года она приобрела Mercedes-Benz GLE-Class 2025 года, стоимость которого стартует от 105 тысяч долларов.

