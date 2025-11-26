Обшуки, підозри й тиша: що не так з "аграрним королем" України

Нові подробиці про корупцію в аграрній академії

Корупційні схеми працюють не лише в енергетичній сфері — великі гроші заробляють і на державних землях. Чималий земельний фонд зосереджений у Національної академії аграрних наук, якій належать сотні тисяч гектарів. Саме навколо цих ділянок роками фіксують підозрілі дії та незрозумілі рішення правоохоронців.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу": "Аграрний король", який працює в академії, двічі попався на корупції: всі справи закрили, бо закінчились терміни розслідування".

"Енергоатом" — далеко не єдине державне підприємство, де працюють корупційні схеми. Не менше заробітків, за словами слідчих, приносить і державна земля. Лише у НААН та її підприємств у власності перебуває понад 270 тисяч гектарів.

Кілька років тому СБУ проводила обшуки у президента НААН Ярослава Гадзала. Тоді правоохоронці припускали, що учасники схеми могли мати близько 20 млн доларів тіньового доходу на рік. Минуло вже більше двох років, але, судячи з реєстру судових рішень, офіційне слідство так і не просунулося.

Влітку цього року обшуки у Гадзала проводили вже співробітники ДБР. Попри це, і сам Гадзало, і директори держпідприємств, яких раніше згадували у корупційних епізодах, продовжують працювати.

Гадзало очолив НААН у 2014 році. До цього він працював у державних структурах, місцевому самоврядуванні та освіті. Бізнесом посадовець не займався, а його офіційна зарплата була доволі скромною — торік він задекларував 63,8 тис. грн до оподаткування на місяць.

Ім’я академіка стало відомим широкій аудиторії після обшуків СБУ, коли в медіа з’явилися фото інтер’єру його житла. Слідчі перевіряли можливу передачу державних земель приватним особам, через що схема могла приносити десятки мільйонів доларів щороку. Ця справа так і не отримала продовження.

Обшуки в Ярослава Ганзала

Цьогоріч до Гадзала знову з’явилися питання від правоохоронців. ДБР заявило, що президент НААН оформив свого водія одразу на чотири державні підприємства, де той отримував зарплату, хоча фактично працював лише особистим водієм.

Насправді водій там не працював, а лише возив президента НААН на службовому автомобілі одного з підприємств, повідомляли у ДБР.

За інформацією "Телеграфа", подібну схему раніше використовував і колишній керівник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Також матеріали кримінальної справи №12021000000000485 описують епізод, де йшлося про можливе вимагання 4 млн грн від СТОВ "Батьківщина". За версією слідчих, гроші нібито вимагали для Приватної агрофірми "Наукова". Провадження закрили після того, як минув строк досудового розслідування.

Слідство вважає, що агрофірма "Наукова" підконтрольна Гадзалу. Підприємство належить Богдану Гребенку — уродженцю села, де народився "аграрний король". Гребенко є бізнес-партнером дружини науковця Галини Гадзало, яка також була оформлена у цій фірмі. На компанію зареєстровано понад 4 тисячі земельних ділянок, а 7 жовтня цього року вона придбала Mercedes-Benz GLE-Class 2025 року, вартість якого стартує від 105 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто дозволив розікрасти ділянки НААН і чому держава не може їх повернути. Сотні тисяч гектарів державної землі зникли невідомо куди.