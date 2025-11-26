Погодні гойдалки розбудили отруйних тварин: що потрібно знати українцям (відео)

Тепла осінь збила рептилій зі "зимового курсу"

Тепла та м'яка погода у листопаді не дала степовим гадюкам нормально впасти у сплячку — їх помітили на Дніпропетровщині. У кількох громадах області місцеві жителі повідомляли про зустрічі зі зміями.

Чому змії не сплять

Старший науковий співробітник природного заповідника "Дніпровсько-Орільський" Олександр Пономаренко пояснює: рептилії не прокинулися — вони просто… не встигли заснути.

Коли вдень +12, вони активізуються. Просто зараз ось такі погодні гойдалки. Коли температура +10, +12, гадюки активні, їм занадто тепло. А от як тільки температура впаде до нуля, вони відразу ж заснуть у своїх сховищах Олександр Пономаренко, старший науковий співробітник природного заповідника "Дніпровсько-Орільський"

За словами Пономаренка, активність у листопаді небажана для самих змій: знайти їжу вже складно, а енергії вони витрачають багато. У заповіднику їх цього місяця не бачили, але в теплі дні рептилії точно були активні принаймні в окремих ділянках степу.

Що це за змія і чи варто її боятися?

Степова гадюка — невелика отруйна змія, характерна для центральних, східних та південних регіонів України. Довжина її тіла зазвичай не перевищує 60 см, а вздовж хребта проходить темна зигзагоподібна смуга. Попри наявність отрути, цей вид не становить серйозної загрози для людини: летальні випадки вкрай рідкісні.

Де поширена степова гадюка

Фахівці наголошують: гадюка уникає конфлікту й атакує лише у двох випадках — коли її навмисно провокують або випадково наступають. Отрута у гадюк справді сильна, але кількість, яку вони здатні впорснути, — мінімальна. В разі теплої погоди гадюки можуть бути активні до початку грудня.

Що робити, якщо зустріли гадюку

Екологи просять берегти дистанцію та не намагатися ловити чи проганяти змію. Найкраще — відійдіть на кілька метрів, щоб дати змії можливість спокійно відповзти. Більшість укусів трапляється не через напад змії, а через спроби людини вбити, спіймати або налякати її.

Часто гадюки сподіваються залишитися непомітними, сидять тихо й не рухаються. Тому можна випадково підійти надто близько й спровокувати захисну реакцію. Щоб уникнути ризику, у місцях, де можуть бути змії (ліс, узлісся, зарості, висока трава), варто ходити у закритому взутті та довгих штанах. А перед тим як присісти чи взяти щось із землі — перевіряйте місце поглядом.

