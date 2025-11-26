Собственная экзотика не за горами? Могут ли украинские фермеры выращивать бананы и гранаты

Для производства этих фруктов необходима не только благоприятная среда

В Украине все чаще говорят о выращивании экзотических овощей и фруктов, таких как бананы и гранаты. Возможно ли вырастить их в наших условиях, пока остается открытым вопросом.

Детальнее об этом "Телеграфу" рассказал эксперт аграрного рынка, координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев в материале "В Украине могут начать выращивать бананы, а вот с луком есть проблемы".

Эксперт говорит, что все зависит от климата и экономической целесообразности.

"При наличии минимального спроса и надлежащих условий упомянутые и другие культуры, о которых мы не знали, будут появляться на рынке", — отметил эксперт Александр Хорев. Однако из-за войны и уменьшения количества потребителей начать эксперименты с новыми растениями сложно.

Итак, выращивание экзотики требует не только соответствующих условий, но и стабильного рынка для реализации продукции. Поэтому, вероятно, пройдут годы, прежде чем фермеры в Украине перейдут на выращивание новых культур, а не только тех, которые уже хорошо известны украинцам.

