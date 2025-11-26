Власна екзотика не за горами? Чи можуть українські фермери вирощувати банани та гранати

Для виробництва цих фруктів необхідне не тільки сприятливе середовище

В Україні все частіше говорять про вирощування екзотичних овочів і фруктів, як от бананів та гранатів. Чи можливо виростити їх у наших умовах, поки що залишається відкритим питанням.

Детальніше про це "Телеграфу" розповів експерт аграрного ринку, координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев у матеріалі "В Україні можуть почати вирощувати банани, а от з цибулею є проблеми".

Експерт каже, що все залежатиме від клімату та економічної доцільності.

"За наявності мінімального попиту і належних умов згадані та інші культури, про які ми не знали, будуть з'являтися на ринку", — зазначив експерт Олександр Хорев. Проте наразі через війну та зменшення кількості споживачів почати експерименти з новими рослинами складно.

Отже, вирощування екзотики потребує не лише відповідних умов, а й стабільного ринку для реалізації продукції. Тому, ймовірно, що минуть роки перш ніж фермери в Україні перейдуть на вирощування нових культур, а не тільки тих, що вже добре відомі українцям.

