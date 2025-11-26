Будут ли украинцы отдыхать на Рождественские праздники: какие дни выходные в декабре и январе

Длинных зимних уик-эндов украинцам ждать не стоит

Этой зимой украинцев ждет обычный будничный график. Отдыхать придется только по стандартному расписанию.

И Рождество, которое отмечают 25 декабря, и 1 января, то есть Новый год, выпадают на четверг. Однако, как пишет "Телеграф", даже эти праздничные даты дополнительных выходных не гарантируют.

Что надо знать:

25 декабря и 1 января официально считаются праздничными днями

Во время военного положения можно привлекать сотрудников в любые дни

Частный бизнес может давать выходные по своему усмотрению

Эти дни формально считаются праздничными, предусматривающие дополнительный день отдыха для граждан. Однако с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в стране действует военное положение, во время которого "добавочные" выходные упразднены.

В марте 2022 года был принят Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", которым были приостановлены нормы кодекса законов о труде, запрещающие привлекать к работе сотрудников в праздничные и нерабочие дни. Однако это касается, в основном, предприятий бюджетной сферы. Работодатели частного сектора могут решать самостоятельно, предоставлять ли своим сотрудникам дополнительные выходные.

Напомним, "Телеграф" писал, что день Святого Николая — праздник, который наполняет декабрь особым настроением и приносит предвкушение рождественских чудес. Но с 2023 года украинцы празднуют этот день по новому церковному календарю, поэтому его дата сместилась.