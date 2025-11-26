Будут ли украинцы отдыхать на Рождественские праздники: какие дни выходные в декабре и январе
Длинных зимних уик-эндов украинцам ждать не стоит
Этой зимой украинцев ждет обычный будничный график. Отдыхать придется только по стандартному расписанию.
И Рождество, которое отмечают 25 декабря, и 1 января, то есть Новый год, выпадают на четверг. Однако, как пишет "Телеграф", даже эти праздничные даты дополнительных выходных не гарантируют.
Что надо знать:
- 25 декабря и 1 января официально считаются праздничными днями
- Во время военного положения можно привлекать сотрудников в любые дни
- Частный бизнес может давать выходные по своему усмотрению
Эти дни формально считаются праздничными, предусматривающие дополнительный день отдыха для граждан. Однако с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в стране действует военное положение, во время которого "добавочные" выходные упразднены.
В марте 2022 года был принят Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", которым были приостановлены нормы кодекса законов о труде, запрещающие привлекать к работе сотрудников в праздничные и нерабочие дни. Однако это касается, в основном, предприятий бюджетной сферы. Работодатели частного сектора могут решать самостоятельно, предоставлять ли своим сотрудникам дополнительные выходные.
