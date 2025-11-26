Чи відпочиватимуть українці на Різдвяні свята: які дні вихідні у грудні та січні

Довгих зимових вікендів українцям чекати не варто

Цієї зими на українців чекає звичайний буденний графік. Відпочивати доведеться лише за стандартним розкладом.

І Різдво, яке відзначають 25 грудня, та 1 січня, тобто Новий рік, випадають на четвер. Проте, як пише " Телеграф ", навіть ці святкові дати додаткових вихідних не гарантують.

Що треба знати:

25 грудня та 1 січня офіційно вважаються святковими днями

Під час воєнного стану можна залучати співробітників у будь-які дні

Приватний бізнес може давати вихідні на власний розсуд

Ці дні формально вважаються святковими, які передбачають "зайві" дні відпочинку громадянам. Проте з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року в країні діє воєнний стан, під час якого "додаткові" вихідні скасовано.

У березні 2022 року було прийнято Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", яким було призупинено норми кодексу законів про працю, які забороняють залучати до роботи працівників у святкові та неробочі дні. Однак це стосується переважно підприємств бюджетної сфери. Роботодавці приватного сектору можуть вирішувати самостійно, чи надавати своїм співробітникам додаткові вихідні.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що день Святого Миколая — свято, яке наповнює грудень особливим настроєм і приносить передчуття різдвяних чудес. Але з 2023 року українці святкують цей день за новим церковним календарем, тож його дата змістилася.