Чи відпочиватимуть українці на Різдвяні свята: які дні вихідні у грудні та січні
Довгих зимових вікендів українцям чекати не варто
Цієї зими на українців чекає звичайний буденний графік. Відпочивати доведеться лише за стандартним розкладом.
І Різдво, яке відзначають 25 грудня, та 1 січня, тобто Новий рік, випадають на четвер. Проте, як пише " Телеграф ", навіть ці святкові дати додаткових вихідних не гарантують.
Що треба знати:
- 25 грудня та 1 січня офіційно вважаються святковими днями
- Під час воєнного стану можна залучати співробітників у будь-які дні
- Приватний бізнес може давати вихідні на власний розсуд
Ці дні формально вважаються святковими, які передбачають "зайві" дні відпочинку громадянам. Проте з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року в країні діє воєнний стан, під час якого "додаткові" вихідні скасовано.
У березні 2022 року було прийнято Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", яким було призупинено норми кодексу законів про працю, які забороняють залучати до роботи працівників у святкові та неробочі дні. Однак це стосується переважно підприємств бюджетної сфери. Роботодавці приватного сектору можуть вирішувати самостійно, чи надавати своїм співробітникам додаткові вихідні.
