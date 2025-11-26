Вывеску надо зацензурить: в Украине есть село с матерным названием, но трагической историей

Название села провоцирует много шуток

Стоит только открыть карту Украины, можно встретить населенные пункты с названиями, которые звучат как мемы. Один из таких — село Сукачи. Однако за веселым названием скрывается не анекдот, а место с глубокой историей.

О происхождении названия есть несколько легенд и версий. По одной из них, название может происходить от фамилии первопоселенца, по имени Сукач — человека, который, по поверью, обучал других ремеслу плетение веревок (платья).

Сукачи — не просто "смешное название". Это село, оказавшееся в эпицентре больших вызовов после начала большой войны. Во время российской оккупации в Киевской области местное рыбхозяйство из села, Хутор на окраине, бесплатно раздавало рыбу людям — сотни тонн, чтобы спасти от голода и помочь выжить.

Рыбаки на пруду в селе Сукачи. Фото: Новинка

Однако село имеет трагическое прошлое. В советское время здесь, как и во многих селах по Украине, в годы голодомора погибли сотни людей. Возле Сукачев находится место массового захоронения жертв Голодомора 1932-33 годов.

Церковь в селе Сукачи

Село находится в Вышгородском районе Киевской области, на территории бывшего Иванковского района. Сукачи лежат недалеко от Иванкова и около часа езды от Киева, но атмосфера здесь совсем другая — более медленная.

