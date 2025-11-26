Вивіску треба зацензурити: в Україні є село з матюкливою назвою, але трагічною історією

Назва села провокує багато жартів

Варто лише відкрити карту України, можна натрапити на населені пункти з назвами, які звучать як меми. Одне із таких — село Сукачі. Однак за веселою назвою ховається не анекдот, а місце з глибокою історією.

Щодо походження назви є кілька легенд і версій. За однією з них, назва може походити від прізвища першопоселенця, на ім'я Сукач — людини, яка, за повір’ям, навчала інших ремеслу плетіння мотузок (сукання).

Сукачі — не просто "смішна назва". Це село, яке опинилося в епіцентрі великих викликів після початку великої війни. Під час російської окупації на Київщині місцеве рибгосподарство зі села, Хутір на околиці, безкоштовно роздавало рибу людям — сотні тонн, щоб врятувати від голоду і допомогти вижити.

Рибалки на ставку в селі Сукачі. Фото: Новинарня

Однак село має трагічне минуле. За радянських часів тут, як і в багатьох селах по Україні, в роки голодомору загинули сотні людей. Біля Сукачів знаходиться місце масового поховання жертв Голодомору 1932–33 років.

Церква в селі Сукачі

Село розташоване у Вишгородському районі Київської області, на території колишнього Іванківського району. Сукачі лежать недалеко від Іванкова та приблизно за годину їзди від Києва, але атмосфера тут зовсім інша — повільніша.

