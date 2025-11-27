Носки действительно теряются внутри стиральной машинки – и вот где именно

Исследователи подсчитали, сколько носков люди теряют при жизни, и назвали основные тайники

Загадочное исчезновение носков после стирки – проблема, знакомая многим. Вы кладете в барабан целую пару, но достаете только одну. Это явление настолько распространено, что некоторые люди уже привыкли жить с "нечетными" наборами или регулярно докупают новые.

Но, как выяснилось, носки не исчезают бесследно – они могут укрыться в сложных местах самой стиральной машины. Британские исследователи даже провели исследование по заказу производителя бытовой техники. Опросив 2000 человек, они установили: в среднем жители Великобритании теряют 1,3 носка в месяц – это примерно 15 в год. За всю жизнь собирается около 1264 потерянных носков.

Одним из самых типичных "тайников" является резиновый уплотнитель дверцы в машинах с фронтальной загрузкой. Тонкие ткани могут легко проскользнуть под эту гибкую прокладку. В машинах с вертикальной загрузкой мелкие вещи иногда попадают в зазор между внутренним барабаном и наружным баком.

Настоящая причина явления – чрезмерная загрузка стиральной машины. Если белья слишком много, носок может зацепиться за край между манжетой и барабаном, после чего его затягивает под барабан. Там он может разорваться на мелкие куски, которые уже невозможно заметить.

Носки также нередко оказываются в других местах:

внутри наволочек или пододеяльников, если они стирались вместе

завернутые в большую одежду — свитера, брюки или толстовки

в фильтре стиральной машины

прилипают к стенкам барабана из-за статического электричества.

Если носок все еще не нашёлся, эксперты советуют осмотреть пространство за машинкой, вокруг сушилки и под мебелью – иногда проблема совсем не в технике.

