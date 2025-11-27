Шкарпетки справді губляться всередині пральної машинки — і ось де саме

Дослідники підрахували, скільки шкарпеток люди втрачають за життя, і назвали основні схованки

Загадкове зникнення шкарпеток після прання — проблема, знайома багатьом. Ви кладете до барабана цілу пару, але дістаєте лише одну. Це явище настільки поширене, що деякі люди вже звикли жити з "непарними" наборами або регулярно докуповують нові.

Та, як з’ясувалося, шкарпетки не зникають безслідно — вони можуть сховатися у складних місцях самої пральної машини. Британські дослідники навіть зробили дослідження на замовлення виробника побутової техніки. Опитавши 2000 людей, вони встановили: у середньому мешканці Великої Британії втрачають 1,3 шкарпетки на місяць — це приблизно 15 на рік. За все життя назбирується близько 1264 загублених шкарпеток.

Однією із найтиповіших "схованок" є гумовий ущільнювач дверцят у машинах з фронтальним завантаженням. Тонкі тканини можуть легко прослизнути під цю гнучку прокладку. У машинах із вертикальним завантаженням дрібні речі інколи потрапляють у зазор між внутрішнім барабаном і зовнішнім баком.

Справжня причина явища — надмірне завантаження пральної машини. Якщо білизни занадто багато, шкарпетка може зачепитися за край між манжетою та барабаном, після чого її затягує під барабан. Там вона може розірватися на дрібні шматки, які вже неможливо помітити.

Шкарпетки також нерідко опиняються в інших місцях:

всередині наволочок чи підковдр, якщо вони пралися разом

загорнуті в більший одяг — светри, штани чи толстовки

у фільтрі пральної машини

прилипають до стінок барабана через статичну електрику.

Якщо шкарпетка все ще не знайшлася, експерти радять оглянути простір за машинкою, навколо сушарки та під меблями — інколи проблема зовсім не в техніці.

