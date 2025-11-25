Называлась Полевой и в честь большевистского вождя: где сейчас эта улица в центре Днепра

Этот проспект много раз менял названия

Один из центральных проспектов Днепра носит имя Александра Поля. Это одна из ключевых городских магистралей, названная в честь выдающегося предпринимателя, промышленника и общественного деятеля. Интересно, что раньше она называлась созвучно.

Первоначальное название — улица Полевая. В XIX веке она была дорогой, ведущей из Екатеринослава на Краснополье и Сурско-Литовское. В ХХ веке название менялось несколько раз:

в 1930-х – улица МОПРа (в честь Международной организации помощи борцам революции)

(в честь Международной организации помощи борцам революции) в 1957 году — проспект Кирова

в 2016 году вернула историческую локальность, получив имя Александра Поля.

Проспект Поля (Кирова)

На этом проспекте находится Днепропетровская ОГА на пешеходном отрезке в 300 метров между улицей Старокозацкой и проспектом Леси Украинки. Общая же длина – 4,4 км.

Когда-то улица Полевая начиналась от Тюремной площади, где в XIX веке стояла городская тюрьма. После ее уничтожения в 1919 году площадь стала пустырем. Сегодня на этом месте – Сквер Героев.

Кто такой Александр Поль

Александр Николаевич Поль

Александр Николаевич Поль (1832–1890) — потомок рода Полуботков, предприниматель, общественный деятель и человек, сыгравший ключевую роль в промышленном становлении Приднепровья. Среди прочего он открыл залежи высококачественной железной руды в Криворожье и привлек иностранный капитал для их разработки, был инициатором строительства железной дороги и моста через Днепр, активно занимался археологией и коллекционировал древности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе есть улица, на которой нет ни одного адреса. Однако здания там есть.