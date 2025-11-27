Рус

Не "паляниця": це слово росіяни не зможуть ані вимовити, ані перекласти

Наталія Кухарик
Що означає слово
Що означає слово. Фото Колаж "Телеграфу"

Росіянам це слово зовсім незнайоме

Українська мова вражає своїм багатством і неповторністю. У ній збереглися сотні слів, які зникли з ужитку, але досі залишаються частиною нашої культурної спадщини.

Багато з цих слів для росіян звучать як таємниця. Вони не зрозуміють їхнього значення, бо такої лексики просто немає в їхній мові. Одне з таких слів — "лемішка". "Телеграф" розповідає, що воно означає.

Лемішка — це страва з густо запареного борошна. Найчастіше її готували з гречаного борошна. У народі це була проста, але ситна їжа.

За словами "Словника української мови", лемішку їли з салом або молоком. Про неї згадували українські письменники у своїх творах. Страва була настільки густою, що копистка (про це слово теж згодом розповімо детальніше) могла зав'язнути в горшку.

Значення слова "лемішка"

Для росіян це слово складне не лише через незнайоме значення. Вони не можуть його правильно вимовити через специфічний звук "і". У російській мові немає такого чіткого, короткого "і", як в українській. Росіяни зазвичай замінюють його на "и", тому слово втрачає свою автентичність.

Цікаво, що це слово мало й переносне значення. Лемішкою називали нерішучу, безхарактерну людину. Коли хтось не міг зібратися з думками або проявити твердість, про нього казали саме так.

Існував і народний вислів "розбити горщик з лемішкою". Він мав особливе значення у родинних стосунках. Використовували його, коли говорили про конфлікти між дівером і невісткою.

Зараз це слово майже зникло з повсякденного мовлення. Але воно залишається цікавим свідченням того, як жили і розмовляли наші предки.

