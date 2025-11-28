Обречете на беду свой брак: что категорически запрещено делать 28 ноября

В этот день верующие молятся о благополучии и согласии

Сегодня, 28 ноября, православные христиане и греко-католики чтят память Стефана Нового — преподобномученика и исповедника. До перехода на новоюлианский церковный календарь, событие отмечалось 11 декабря.

Стефан родился около 715 года в Константинополе, в то время, когда империя едва ли не полностью запретила поклонение иконам. Его семья была вынуждена прятаться — но сам Стефан еще юношей избрал путь веры. Он стал учеником отшельника на горе Аксентия, где позже появился монастырь, и впоследствии возглавил его.

Когда власть начала преследование иконопочитания, Стефан не изменил вере. Его обвиняли, арестовали, сослали на остров, где он продолжал духовный труд — а впоследствии казнили. Именно непоколебимостью и верой его признали святым мучеником.

Традиции и приметы 28 ноября

В народе 28 ноября называли еще "Сойкин день" — в честь птички сойки. Считалось, если в этот день сойка прилетит в дом — в дом придет удача или родится ребенок.

холод и сухость в этот день — жаркое лето;

выпал снег в этот день — весна будет поздней;

найти перышко сойки – хороший знак.

Что нельзя делать 28 ноября

ссориться, не злословить, оскорблять людей или животных — считается, что "прогоняет" благословение;

одалживать что угодно — долг может "унести" удачу или счастье;

обманывать, отказывать в помощи – так можно обречь на беду собственный брак.

