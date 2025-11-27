Легко учатся и хорошо звучат: лучшие стихи ко Дню святого Николая для детей 6-7 лет
Подборка простых, но милых и красивых стихов на День святого Николая
Вскоре наступит любимый детский праздник — День святого Николая. Дети просыпаются, сразу получают подарки, затем идут в школу, где им тоже вручают гостинцы, а также проводятся тематические мероприятия.
Именно для этого момента и существуют короткие, простые стишки. Для первоклашек важные тексты, которые будут звучать ритмично, будут легко запоминаться, но добавлять празднику своей магии. Именно из таких мелочей и возникает чувство праздника, которое мы все так бережем и передаем дальше.
Поэтому "Телеграф" подготовил для вас подборку стишков без сложных слов для детей 6-7 лет. Такие тексты становятся ритуалами, которые запоминаются надолго.
Стихи на Николая для детей 6-7 лет
Знаю тебе, добре знаю,
Щедрий святий Миколаю.
Чекає тебе зимова пора,
Жде з нетерпінням уся дітвора.
***
Йде до діток Миколай
Через поле, через гай
У білесенькій торбинці
Він усім несе гостинці.
***
Прокидаюсь — а в вікні
Сонце всміхнене мені.
Святий Миколай раненько встав —
Подарунок під подушку поклав.
***
Зірка в небі миготить,
Хтось до діток вже спішить.
То Миколай крізь завірюху
Несе добро у кожну руку.
***
Я старанно засинаю,
Бо чекаю Миколая.
Хай прилетить на санчатах —
І подарує усім свято.
***
Це свято раз буває в році.
Воно нікого не мине.
Бо Миколай святий із неба.
В оселю кожну зазирне.
***
Любий Отче Миколаю,
Ти усе про мене знаєш.
З висоти небес спустися,
Серця лагідно торкнися,
Буду чемна і слухняна,
Все робитиму старанно.
