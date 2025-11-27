Легко учатся и хорошо звучат: лучшие стихи ко Дню святого Николая для детей 6-7 лет

Подборка простых, но милых и красивых стихов на День святого Николая

Вскоре наступит любимый детский праздник — День святого Николая. Дети просыпаются, сразу получают подарки, затем идут в школу, где им тоже вручают гостинцы, а также проводятся тематические мероприятия.

Именно для этого момента и существуют короткие, простые стишки. Для первоклашек важные тексты, которые будут звучать ритмично, будут легко запоминаться, но добавлять празднику своей магии. Именно из таких мелочей и возникает чувство праздника, которое мы все так бережем и передаем дальше.

Поэтому "Телеграф" подготовил для вас подборку стишков без сложных слов для детей 6-7 лет. Такие тексты становятся ритуалами, которые запоминаются надолго.

Стихи на Николая для детей 6-7 лет

Знаю тебе, добре знаю,

Щедрий святий Миколаю.

Чекає тебе зимова пора,

Жде з нетерпінням уся дітвора.

***

Йде до діток Миколай

Через поле, через гай

У білесенькій торбинці

Він усім несе гостинці.

***

Прокидаюсь — а в вікні

Сонце всміхнене мені.

Святий Миколай раненько встав —

Подарунок під подушку поклав.

Ребенок рассказывает стих. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

***

Зірка в небі миготить,

Хтось до діток вже спішить.

То Миколай крізь завірюху

Несе добро у кожну руку.

***

Я старанно засинаю,

Бо чекаю Миколая.

Хай прилетить на санчатах —

І подарує усім свято.

***

Це свято раз буває в році.

Воно нікого не мине.

Бо Миколай святий із неба.

В оселю кожну зазирне.

***

Любий Отче Миколаю,

Ти усе про мене знаєш.

З висоти небес спустися,

Серця лагідно торкнися,

Буду чемна і слухняна,

Все робитиму старанно.

