Приречете на біду свій шлюб: що категорично заборонено робити 28 листопада

Сьогодні, 28 листопада, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять Стефана Нового — преподобномученика та сповідника. До переходу на новоюліанський церковний календар, подія відзначалася 11 грудня.

Стефан народився близько 715 року в Константинополі, у час, коли імперія ледь не повністю заборонила поклоніння іконам. Його родина змушена була ховатися — але сам Стефан ще юнаком обрав шлях віри. Він став учнем відлюдника на горі Авксентія, де пізніше з’явився монастир, і згодом — очолив його.

Коли влада розпочала переслідування іконопочитання, Стефан не зрадив віри. Його звинувачували, ув’язнювали, заслали на острів, де він продовжував духовну працю — а згодом стратили. Саме за непохитність і віру його визнали святим мучеником.

Традиції та прикмети 28 листопада

У народі 28 листопада називали ще "Сойчин день" — на честь пташки сойки. Вважалося, якщо цього дня сойка прилетить до дому — до будинку прийде удача або народиться дитина.

холод і сухість цього дня — буде спекотне літо;

випав сніг в цей день — весна буде пізньою;

знайти пір'їнку сойки — добрий знак.

Що не можна робити 28 листопада

сваритися, не лихословити, ображати людей чи тварин — вважається, що "проганяє" благословення;

позичати будь-що — борг може "забрати" удачу чи щастя;

обманювати, відмовляти в допомозі — так можна приректи на біду власний шлюб.

