Хрещатик "об’єднав" Київ. Як утворилась назва головної вулиці столиці

Перші згадки про Хрещатик були ще у 1797 році

Однією з найвідоміших вулиць України та Києва є Хрещатик, який вважають головною "артерією" столиці. Однак ця назва приховує кілька сенсів, які можуть дати відповідь на питання її походження.

"Телеграф" розповість, що означає "Хрещатик" та чому саме так назвали головну вулицю Києва. Зауважимо, Хрещатик — одна з найкоротших (1.3 км) та найширших (75 м) вулиць Києва. Бере початок на Європейській площі та завершується Бессарабською площею. Поміж ними знаходиться головна площа країни — Майдан Незалежності.

Як утворилась назва Хрещатик

Одним з досить популярних, але хибних тверджень є те, що ця назва нібито утворилась після хрещення Русі. Тобто вона буквально походить від слова "хрестити". Однак тут слід згадати, що Хрещатиком цю вулицю назвали ще у 1797 році. Тоді це був невеликий провулок майже без будівель. Розбудова почалася лише у 19 столітті.

Орієнтовно 1850-ті. Хрещатик до початку кам’яної забудови

Деякі історики припускають, що сучасний Хрещатик – долина між Старим містом та Печерським. Раніше вона була "перехрещена іншими долинами". Звідси нібито і пішла назва Хрещата долина або Хрещатик.

Початок вулиці. Вид з Європейської площі на Хрещатик. 1870-ті. Фото Франца Мезера

План-схема 1909 року. Сучасні та попередні назви хрещатицьких площ

За іншою версією, назва Хрещатика утворилась саме від назви місцевості. Так, києвознавиця Лідія Пономаренко вважає, що там, де Хрещатицький потік впадав в Почайну і було хрещення Русі Володимиром Великим. Тобто після цього території поблизу, зокрема Поштову площу і частину Михайлівської гори, почали називати Хрещатицьким урочищем.

Бессарабка — край Хрещатика. Вид з Круглоуніверситетської вулиці. Скріншот з відео

Наразі достеменно як утворилась назва головної вулиці Києва не відомо, але в одному історики сходяться. Свого часу Хрещатик "об'єднав" дві частини столиці та зробив пересування нею комфортнішим.

