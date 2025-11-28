Звучит, как мат, но это не так: что в доме было привычным для наших предков

Старинный термин, звучащий резче, чем есть

Украинский язык иногда подбрасывает слова, которые сначала могут напугать, а потом рассмешить. Некоторые из них звучат так резко, что люди автоматически считают их бранью.

Именно поэтому слово "блят" часто воспринимают неправильно. "Телеграф" рассказывает, почему оно означает совсем не то, что кажется.

В старых украинских говорах "блят" — это обычный предмет на кухне. Так называли металлическую плиту или широкую железную поверхность, которую ставили на печь или стол. На таком бляте оставляли горшки, банки или большой кувшин, чтобы вода или еда дольше держали тепло. В записях даже вспоминают: "…сверху был чугунный блят, на нем стояла кувшин с водой, когда в печи топили, вода долго оставалась теплой".

Онлайн-словарь "Словопедия" представляет именно это значение: "Блят" — это плита или большая металлическая поверхность печи или стола. Слово относится к бытовой лексике, исчезнувшей вместе с изменениями в сельском хозяйстве и устройстве домов.

Забытые украинские словао

Сегодня это слово почти не употребляется. Он осталось в старых текстах, воспоминаниях и словарных сборниках, где зафиксированы редкие украинские диалекты. Из-за необычного звучания многие люди путают это слово с бранью, хотя его содержание вполне обыденно и связано с сельским бытом прошлых поколений.

А кое-кто воспринимает "блят", как "блат". Звучат они похоже, но имеют совершенно разные значения. "Блат" — это уже жаргон о знакомствах и связях.

