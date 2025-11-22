Это делает каждый британец с окном, чтобы забыть о сквозняках и конденсате

Две проблемы с окнами зимой будут решены за минуты

Холодная пора года приносит нам не только морозы, но и неприятные сюрпризы дома: сквозняки и конденсат на окнах. Забыть об этих проблемах можно с помощью лишь одной вещи.

Один британский пользователь Reddit поделился простым и бюджетным способом, который помогает справляться со сквозняками в доме и лишней влагой на окнах. Его совет очень прост.

Решение проблемы со сквозняками и конденсатом

Используйте специальную оконную пленку. Она наклеивается на стекло и создает дополнительный барьер, который не пропускает холодный воздух и предотвращает образование конденсата. Стоит такая пленка недорого, а эффект заметен почти сразу. На маркетплейсах стоимость на эту чудо-вещь начинается от 99 гривен.

Термосберегающая пленка для окон

Такой способ особенно актуален для домов и квартир с устаревшими окнами, где сквозняки — обычное дело, а конденсат может испортить откосы и подоконники. Благодаря этой маленькой хитрости можно создать в доме уют и тепло, не тратя большие суммы на дорогостоящие ремонты или замену окон.

Многие украинцы уже ощутили прохладный воздух и неприятные сквозняки в своих домах. Ранее "Телеграф" рассказывал, чем "запечатать" окна, чтобы больше не мерзнуть.