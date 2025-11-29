Цена будет расти. Какие продукты могут первыми подорожать из-за отключений света
Работа генераторов в магазинах и на складах повлияет на стоимость
Повышения стоимости продуктов при отключениях света не избежать, ведь растет их себестоимость. Особенно это касается именно замороженной продукции, в том числе рыбы.
Об этом "Телеграфу" рассказал глава Ассоциации импортеров Дмитрий Загуменный в материале "Популярный и полезный продукт дорожает вдвое быстрее инфляции. Эксперты прогнозируют новую волну роста цен".
Что нужно знать:
- Регулярная работа генераторов в магазинах влияет на себестоимость товаров
- При регулярных отключениях света могут подорожать некоторые продукты
По словам Загуменного, отключение электроэнергии создает отдельную проблему для магазинов и супермаркетов. Ведь замороженная продукция постоянно должна находиться в этом состоянии, то есть, когда нет света, должны работать генераторы. Особенно это касается рыбы.
"Поскольку продукция — это заморозка, она должна быть замороженной. Если какая-то другая продукция может полежать, подождать, пока появится свет, то, к сожалению, замороженная продукция не может. Если нет электроэнергии, то должны включаться генераторы, а это все также влияет на стоимость продукции", — говорит эксперт.
Однако точно определить, насколько генераторы поднимают стоимость продукта, сложно сказать. Загуменный объясняет, что это зависит от многих факторов. В частности, от точки, которую следует питать генераторами. К примеру, себестоимость продукта, хранящегося на складе, где работает генератор, и в магазине будет по-разному расти.
В то же время эксперт уверен: "В целом это, безусловно, влияет на стоимость и на конечную цену". Поэтому при отключениях может расти стоимость продуктов в магазинах.
