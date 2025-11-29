Ціна буде рости. Які продукти можуть першими здорожчати через відключення світла

Робота генераторів в магазинах та на складах матиме вплив на вартість

Підвищення вартості продуктів під час відключень світла не уникнути, адже зростає їх собівартість. Особливо це стосується саме замороженої продукції, зокрема риби.

Про це "Телеграфу" розповів очільник Асоціації імпортерів Дмитро Загуменний у матеріалі "Популярний і корисний продукт дорожчає вдвічі швидше за інфляцію. Експерти прогнозують нову хвилю зростання цін".

За словами Загуменного, відключення електроенергії створюють окрему проблему для магазинів та супермаркетів. Адже заморожена продукція постійно має перебувати в цьому стані, тобто коли немає світла, повинні працювати генератори. Особливо це стосується риби.

"Оскільки продукція — це заморозка, вона має постійно бути замороженою. Якщо якась інша продукція може полежати, почекати, поки з'явиться світло, то, на жаль, заморожена продукція не може. Якщо немає електроенергії, то мають вмикатися генератори, а це все також впливає на вартість продукції", — каже експерт.

Проте точно визначити, наскільки генератори піднімають вартість продукту, складно сказати. Загуменний пояснює, що це залежить від багатьох чинників. Зокрема від точки, яку слід живити генераторами. До прикладу, собівартість продукту, який зберігається на складі, де працює генератор, та в магазині — буде по-різному зростати.

Водночас експерт впевнений: "В цілому це, безумовно, впливає на вартість і на кінцеву ціну". Тому під час відключень може зростати вартість продуктів в магазинах.

